Beim Sieg der Französin Lou Jeanmonnot fehlen der Schweizer Teamleaderin am Ende 14 Sekunden auf das Podest.

Häcki-Gross starke Fünfte in der Verfolgung

Biathlon in Soldier Hollow

Legende: Lieferte ein weiteres Top-Resultat ab Lena Häcki-Gross. Freshfocus/Nordic Focus/Christian Manzoni

Mit einer makellosen Schiessleistung wäre für Lena Häcki-Gross in der Verfolgung über 10 km wohl der Sprung auf das Podest möglich gewesen. Die Engelbergerin kam in Soldier Hollow aber wie alle Läuferinnen in den Top 10 nicht ohne Fehler durch. Einmal patzte sie liegend, einmal stehend.

Im Vergleich zum Sprint machte Häcki-Gross dennoch 4 Ränge gut und lieferte im US-Bundesstaat Utah mit dem 5. Platz ein weiteres Top-Resultat ab.

Konkurrenz zittert das Händchen

Dabei profitierte die Schweizerin auch davon, dass zwei Konkurrentinnen am Schiesstand gewaltig patzten. Justine Braisaz-Bouchet (FRA) und Ingrid Landmark Tandrevold (NOR), die beiden Besten des Sprints vom Freitag, mussten beide je 6 Mal in die Strafrunde und verpassten das Podest als 7. respektive 11. klar.

00:45 Video Jeanmonnot bezwingt Vittozzi auf der Zielgeraden Aus Sport-Clip vom 10.03.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Im Kampf um den Sieg setzte sich auf der Zielgeraden Lou Jeanmonnot vor Lisa Vittozzi durch. Sowohl die Französin, die ihren 3. Weltcupsieg feierte, wie auch die Italienerin verfehlten jeweils nur eine Scheibe. Aita Gasparin, die im Sprint als 8. ihr bestes Einzelresultat erzielt hatte, musste zwei Zusatzschlaufen absolvieren und belegte Schlussrang 15.