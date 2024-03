Legende: Bekleckerten sich nicht mit Ruhm Jeremy Finello und seine Teamkollegen (Archivbild). Keystone/AP/Martin Divisek

Das fünfte und letzte Staffel-Rennen über 4 x 7,5 km in dieser Weltcup-Saison hat für das Schweizer Männer-Quartett in einer Ernüchterung geendet. Joscha Burkhalter, Sebastian Stalder, Jeremy Finello und Niklas Hartweg konnten in Soldier Hollow am Schluss aufgrund einer Überrundung durch die Norweger kein Resultat vorweisen. Das letzte Mal war dies einer Schweizer Männer-Staffel 2008 in Oberhof passiert.

Startläufer Burkhalter hatte sich bereits zwei Strafrunden und einen grossen Rückstand eingehandelt. Bei Finello kam eine weitere dazu. Die Folge: Johannes Thingnes Bö zog an ihm vorbei – Hartweg kam gar nicht mehr an die Reihe.

Norweger können sich drei Strafrunden leisten

Norwegen unterstrich seine Dominanz trotz eines veritablen Fehlstarts. Sturla Holm Lägreid musste zu Beginn dreimal auf die Zusatzschlaufe, doch seine Teamkollegen machten die Hypothek wieder wett.

Vetle Sjaastad Christiansen lief den 5. Sieg im 5. Rennen mit rund 40 Sekunden auf die Konkurrenz ins Trockene. Es war insgesamt bereits der 7. Erfolg der «Wikinger» im Weltcup in Folge. Nur an der WM wurden sie von Nachbar Schweden geschlagen. Den Sprint um Platz 2 entschied Italiens Lukas Hofer gegen Deutschlands Philipp Nawrath für sich.

Im Bundesstaat Utah steht um 22:55 Uhr Schweizer Zeit auch noch der Sprint der Frauen an.