Die norwegischen Biathleten toppen in der Verfolgung in Lenzerheide das starke Abschneiden der Französinnen mit einem Doppelsieg noch und beanspruchen gleich sämtliche Plätze auf dem Podest.

Beim ungefährdeten 2. Saisonsieg von Johannes Thingnes Bö holt Niklas Hartweg als bester Schweizer einen 12. Rang heraus.

In der Frauen-Verfolgung schneidet Lena Häcki-Gross mit 4 Fehlern als Elfte unwesentlich besser ab.

Für Niklas Hartweg war's vor eigenem Anhang ein Auf und Ab. Als Elfter nach dem Sprint vielversprechend ins Rennen gestiegen, konnte sich der EM-Silbergewinner in der Single-Mixed-Staffel an gleicher Stätte von Anfang dieses Jahres zwischenzeitlich bis auf Rang 6 vorarbeiten.

Legende: Ein absolutes Top-Ergebnis doch noch aus den Augen verloren Niklas Hartweg beim Heimrennen. Keystone/Gian Ehrenzeller

Der 23-jährige Schweizer Teamleader zeigte auch in der Folge eine reife Schiessleistung, er traf nach einem Fehler gleich zu Beginn total 19 von 20 Scheiben. Eine Top-10-Klassierung blieb ihm zum Schluss gleichwohl verwehrt: Hartweg lief vor euphorischen Heimfans an Position 12 ein. Am Sonntag nimmt er im Massenstart nochmals Mass an der Weltspitze und vermag vielleicht dann das Heimpublikum vollends zu verzücken (ab 14:35 Uhr live bei SRF zwei).

Nur eine Strafrunde liess sich Sebastian Stalder zuschulden kommen, was sich in einem 24. Schlussrang widerspiegelte. Er steigerte sich somit um beachtliche 18 Plätze.

Die Stimmen zum Rennen aus dem Schweizer Männer-Lager

Schliessen 01:53 Video Hartweg: «Auf der Strecke merkte ich, dass ich erst vor kurzem aus dem Bett kam» Aus Sport-Clip vom 16.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 53 Sekunden. 01:12 Video Stalder: «Ich konnte heute von Anfang an mitschwimmen» Aus Sport-Clip vom 16.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden. 01:15 Video Cheftrainer Remo Krug: «Am Schiessstand haben es beide gut gemacht» Aus Sport-Clip vom 16.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden. 00:48 Video Burkhalter (44.): «Riesenstimmung – da fühlt man sich wie ein Superstar» Aus Sport-Clip vom 16.12.2023. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Die Norweger eine wahre Macht

Eine taktische Meisterleistung brachte dem Norweger Johannes Thingnes Bö trotz 3 Fehlschüssen nach Hochfilzen den 2. Sieg de suite in der Verfolgung ein. Seine Landsmänner Endre Strömsheim und Sturla Holm Lägreid machten aus dem Wettkampf in den Bündner Bergen veritable norwegische Festspiele und feierten einen Dreifach-Triumph.

Schliessen 01:08 Video Strömsheim wird vom Pechvogel zum lachenden Zweiten Aus Sport-Clip vom 16.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden. 01:00 Video Johannes Thingnes Bö: «Du hasst und liebst es in einem» (engl.) Aus Sport-Clip vom 16.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Somit schlug das Imperium der «Wikinger» eindrücklich zurück. Denn am Vortag war den Norwegern im Sandwich zwischen zwei Deutschen nur ein 2. Rang geblieben. Der Sprint-Sieger Benedikt Doll konnte seine Pole Position nicht ausnutzen und rutschte mit 7 Patzern am Schiessstand bis auf Platz 17 ab.