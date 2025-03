Per E-Mail teilen

Franziska Preuss gewinnt den Massenstart in Oslo und sichert sich damit im letzten Rennen den Gesamtweltcup.

Die Schweizerinnen verpassen die Top 10, Amy Baserga läuft auf Rang 14.

Im Männerrennen setzt sich der Schwede Sebastian Samuelsson durch und die Bö-Brüder sagen «adieu».

Gemeinsam begaben sich Lou Jeanmonnot und Franziska Preuss auf die letzten Meter des Massenstarts am Holmenkollen. Die Französin lag im Gesamtweltcup mit 5 Punkten Vorsprung auf die Deutsche an der Spitze, die Siegerin des letzten Saisonrennens würde am Ende auch die grosse Kugel gewinnen.

Beide warfen noch einmal alles rein, dann passierte es: Jeanmonnot stürzte in einer Kurve, Preuss zog davon und lief den Sieg sicher ins Ziel. Für die Französin blieb am Ende noch der dritte Rang mit einem Rückstand von gut 11 Sekunden, Zweite wurde die Schwedin Elvira Öberg. Für die 31-jährige Preuss ist es der erste Triumph im Gesamtweltcup.

Schweizerinnen nicht in Top 10

Die Schweizerinnen verpassten im letzten Saisonrennen die Spitzenplätze. Amy Baserga lief mit 3 Schiessfehlern auf Rang 14. Lena Häcki-Gross vergab beim letzten Stehendanschlag mit drei Fehlschüssen einen Top-10-Platz und wurde 22. Aita Gasparin (5 Fehler) klassierte sich auf Rang 24.

Samuelssons Premiere und die Dernière der beiden Bös

Im anschliessenden Massenstartrennen der Männer, dem allerletzten Biathlon-Wettkampf des Weltcup-Winters, setzte sich Sebastian Samuelsson durch. Für den Schweden ist es der 1. Sieg in seiner Karriere am Holmenkollen.

Ebenfalls von grossem Interesse waren die letzten Meter von Johannes Thingnes und Tarjei Bö. Weniger wegen der Rangierung, sondern vielmehr, weil es für die beiden norwegischen Brüder das letzte Rennen der Karriere war. Johannes Thingnes Bö (31) setzte den letzten Schuss seiner Karriere am Ziel vorbei und klassierte sich als Siebter. Sein älterer Bruder Tarjei (36) wurde 23.

Johannes Thingnes Bö verabschiedet sich als 5-facher Olympiasieger, 23-facher Weltmeister, fünffacher Gesamtweltcupgewinner und 91-facher Weltcupsieger. Bruder Tarjei kommt auf 3 Olympia-Goldmedaillen, 12 Weltmeistertitel, einen Gesamtweltcup-Triumph und 15 Weltcupsiege.

Hartweg auf dem letzten Platz

Im Schatten von Samuelsson und den Bö-Brüdern wurde der einzige Schweizer Starter im Massenstart 30. und Letzter. Ein gesundheitlich angeschlagener Niklas Hartweg leistete sich nicht weniger als 8 Strafrunden und kam fast 3 Minuten hinter Platz 29 ins Ziel.

