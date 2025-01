Legende: Überzeugte erneut Amy Baserga. Keystone/AP Photo/Alessandro Trovati

Beim Biathlon-Sprint in Antholz läuft Amy Baserga auf Rang 8 und damit erneut zu einem Spitzenergebnis.

Der Sieg geht an die Französin Lou Jeanmonnot, sie gewinnt knapp vor der Deutschen Selina Grotian.

Auch Aita Gasparin zeigt mit Rang 13 ein überzeugendes Rennen.

Nach ihrem Podestplatz vergangene Woche in Ruhpolding im Einzel gelang Amy Baserga auch der Auftakt in Antholz. Im Sprint blieb die 24-Jährige in allen 10 Schüssen fehlerfrei und legte damit die Basis für ein Spitzenergebnis. Am Ende reichte es der Einsiedlerin, auch dank einer starken Schlussrunde, auf den starken 8. Rang. Es ist das zweitbeste Weltcup-Einzelergebnis ihrer Karriere. Auf das Podest fehlten etwas mehr als 20 Sekunden.

Der Sieg ging an die Französin Lou Jeanmonnot. Sie nahm den beiden Deutschen Selina Grotian und Franziska Preuss 7,2 respektive 16,7 Sekunden ab. Alle drei Podestläuferinnen blieben am Schiessstand fehlerfrei.

Auch Gasparin stark

Mit Aita Gasparin zeigte auch eine weitere Schweizerin eine starke Leistung. Sie blieb ebenfalls ohne Fehlschuss und lief auf den 13. Rang. Damit hat sie sich auch für das Verfolgungsrennen vom Samstag eine vorzügliche Ausgangslage erarbeitet. Elisa Gasparin reichte es mit einem Schiessfehler auf Rang 48.

Eine Enttäuschung setzte es für Lena Häcki-Gross ab. Drei Strafrunden verunmöglichten ein Spitzenergebnis, auch in der Loipe lief es nicht optimal. So musste die Engelbergerin mit dem 59. Platz vorliebnehmen und schaffte nur knapp den Cut für das Verfolgungsrennen. Lea Meier (71./2 Fehler) wird den Verfolger verpassen.

So geht's weiter

Das Biathlon-Spektakel in Antholz wurde mit dem Sprint der Frauen gerade erst eröffnet. Am Freitag sind die Männer im Sprint dran. Am Wochenende folgen dann die Verfolgungs- und Staffelrennen.

