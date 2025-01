Biathlon-Sprint in Antholz

Der Biathlon-Sprint im italienischen Antholz wird zur Beute von Tarjei Bö.

Direkt im Anschluss an das Rennen gibt der Norweger bekannt, dass er Ende Saison - wie sein Bruder Johannes - zurücktreten wird.

Bester Schweizer ist Joscha Burkhalter auf Rang 14.

Gerade einmal 2,6 Sekunden trennten nach dem Sprint in Antholz die Top 3. Ganz vorne jubelte einmal mehr ein Norweger. Tarjei Bö entschied das Rennen nach zwei fehlerfreien Schiessen knapp für sich. Im Anschluss an das Rennen liess Bö die Bombe in einem emotionalen Interview platzen: «Das wird meine letzte Saison sein.» Der 30-Jährige habe mit der Bekanntgabe extra gewartet, bis er wieder ein Rennen gewinne.

«Ich wollte eine schöne Erinnerung an den Tag haben, an dem ich meinen Rücktritt bekanntgebe – und nichts ist besser, als das Gefühl zu gewinnen», erklärte er.

Norwegen und Italien auf dem Podest

Sturla Holm Lägreid, der sich im Stehendanschlag einen Fehlschuss notieren lassen musste, fehlten nur gerade 0,4 Sekunden auf seinen Landsmann. Lokalmatador Tommaso Giacomel musste gleich zwei Strafrunden absolvieren, schaffte es aber dank einer überragenden Laufleistung trotzdem auf das Podest.

Nicht wirklich auf Touren kam Johannes Thingnes Bö. Der Rekordmann, der wie sein Bruder zum Ende der Saison zurücktreten wird, leistete sich sowohl liegend als auch stehend einen Fehler. Zudem verlor er auch in der Loipe ungewöhnlich viel Zeit und musste sich mit Rang 9 begnügen.

Passend zum Thema Reich dekorierter Biathlet Johannes Thingnes Bö zieht Ende Saison Schlussstrich

Burkhalter bester Schweizer

Die Schweizer Athleten hatten am Schiessstand alle ihre Schwierigkeiten. Am besten meisterte Joscha Burkhalter die Aufgabe, er zielte nur einmal daneben und klassierte sich auf dem 14. Rang. Niklas Hartweg musste drei Extrarunden absolvieren, dank einer starken Laufleistung blieb er aber nur drei Plätze hinter seinem Teamkollegen zurück.

Sebastian Stalder (63./3 Fehler), Jeremy Finello (70./5 Fehler) und Dajan Danuser (78./4 Fehler) verpassten allesamt die Top 60 und damit den Verfolgungswettkampf vom Sonntag.

So geht's weiter

Am Wochenende steht in Antholz sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern jeweils ein Staffel-Rennen sowie die Verfolgung auf dem Programm. Alle Rennen sehen Sie live bei SRF.

Übersicht