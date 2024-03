Biathlon-Sprint in Canmore

Legende: Liess der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance Johannes Thingnes Bö. Keystone/Gian Ehrenzeller

Der letzte Biathlon-Sprint der Saison wird zur Beute von Johannes Thingnes Bö.

Der norwegische Gesamtweltcup-Führende gewinnt beim Weltcup-Finale in Canmore/CAN hochüberlegen.

Die Schweizer zeigen ein durchzogenes Rennen, Jeremy Finello wird als bester Swiss-Ski-Starter 25.

Die Familie Bö war auf dem letzten Sprint-Podest gleich doppelt vertreten. Topfavorit Johannes Thingnes Bö schoss und lief im kanadischen Canmore in einer eigenen Liga und sicherte sich seinen 6. Saisonsieg. Der Führende des Gesamtweltcups nahm der Konkurrenz eine gute Minute und mehr ab.

Spannender als der Kampf um den Tagessieg gestaltete sich jener um den Titel «Best of the Rest», in dem Tommaso Giacomel im Duell mit Tarjei Bö knapp die Oberhand behielt. Der Italiener wurde Zweiter, während sich der ältere Bruder des Siegers mit Rang 3 begnügen musste.

Enttäuschendes Schweizer Resultat

Aus Schweizer Sicht verlief das Rennen insgesamt ernüchternd. Niklas Hartweg unterlief in den beiden Schiessen zwar nur ein Fehler, auf der Loipe aber kam der 24-Jährige überhaupt nicht auf Touren und fiel weit zurück. Hartweg (71.)verpasste die Punkteränge genauso wie seine Teamkollegen Sebastian und Gion Stalder (49./100.) sowie Joscha Burkhalter (59.).

Einzig Jeremy Finello durfte mit seiner Leistung einigermassen zufrieden sein. Der 31-jährige Romand leistete sich zwar zwei Fehlschüsse am Stehendanschlag, schaffte dank einer guten Laufleistung aber gerade noch so in die Top 25. Für Finello ist es das beste Einzel-Ergebnis der Saison.