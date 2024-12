Biathlon-Sprint in Frankreich

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Am Ende wurde es knapp – sehr knapp. Auf der regendurchtränkten Piste warf Biathlon-Dominator Johannes Thingnes Bö auf den letzten Metern noch einmal alles in die Waagschale, doch am Ende musste er sich um 1,4 Sekunden geschlagen geben.

So kam sein Landsmann Martin Uldal in seinem erst 5. Weltcuprennen zum 1. Sieg. Der 23-jährige Norweger profitierte von einer etwas tieferen Startnummer, da die Strecke wegen der zunehmenden Feuchtigkeit immer langsamer wurde. Zudem hatte Bö wegen eines Fehlschusses eine Strafrunde zu absolvieren. Uldal blieb fehlerfrei. Der Schwede Sebastian Samuelsson wurde 3.

Stalder mit starkem Auftritt

In Abwesenheit von Teamleader Niklas Hartweg (Grippe) gelang aus Schweizer Sicht Sebastian Stalder mit Rang 14 ein starkes Resulat. Der 26-Jährige blieb am Schiessstand makellos und verlor am Ende 1:10,3 Minuten auf den Sieger.

Jeremy Finello war bis zum 2. Schiessen gut unterwegs, ehe ihm im Stehend-Anschlag 3 Fehler unterliefen. Er wurde schliesslich 31. Joscha Burkhalter (51.) leistete sich je einen Fehlschluss und musste 2 Mal auf die Strafrunde. Dajan Danuser verzichtete kurzfristig auf einen Start.