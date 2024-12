Niklas Hartweg wird beim Weltcup-Sprint in Hochfilzen (AUT) starker Neunter.

Die Schweizerinnen um Teamleaderin Lena Häcki-Gross kommen nicht auf Touren.

Bei den Männern siegt Johannes Thingnes Bö (NOR), bei den Frauen Franziska Preuss (GER).

Nach einem durchzogenen Saisonstart in Kontiolahti hat Niklas Hartweg bei der 2. Weltcup-Station in Hochfilzen eine starke Reaktion gezeigt. Der Schwyzer blieb im Sprint über 10 km fehlerlos und klassierte sich auf dem 9. Platz. Nach dem 2. Schiessen hatte er gar noch auf Rang 6 gelegen, im Finish büsste er dann noch 3 Positionen ein.

Auf Kurs Richtung Top 10 befand sich auch Jeremy Finello. Nach dem 1. Schiessen lag der Genfer noch vor Hartweg und befand sich auch im Stehend-Anschlag auf Kurs. Dann unterliefen ihm aber noch 2 Fehler. Das Ziel erreichte er schliesslich auf Rang 19. Joscha Burkhalter (2 Schiessfehler) beendete das Rennen als 40., Dajan Danuser (2) als 57.

Johannes Thingnes Bö mit 1. Saisonsieg

An der Spitze lief Johannes Thingnes Bö zu seinem 1. Saisonsieg. Der Norweger fing trotz eines Fehlers im Stehendschiessen seinen Landsmann Sturla Holm Lägreid noch ab und siegte mit einem Vorsprung von 4,2 Sekunden. Dritter wurde der Franzose Fabien Claude.

Häcki-Gross auf Platz 24

In Kontiolathi hatte es Lena Häcki-Gross am letzten Wochenende noch zu Platz 9 gereicht, in Hochfilzen lief es der Engelbergerin weniger gut. Nach dem 1., fehlerlosen Schiessen lag sie noch auf Kurs Richtung Spitzenplatz. Mit 2 Fehlern beim 2. Einsatz mit dem Gewehr nahm sie sich aus der Entscheidung. Am Ende reichte es zu Platz 24.

Ganz knapp in die Punkte schaffte es Amy Baserga (40.). Mit Aita Gasparin (47.), Elisa Gasparin (58.) und Susanna Meinen (77.) blieben die weiteren Schweizerinnen ohne Exploit.

Preuss musste 2154 Tage warten

Zur Siegerin über die 7,5 km im österreichischen Tirol krönte sich Franziska Preuss. Die Deutsche verwies Sophie Chauveau (FRA/+7,7 s) und Karoline Offigstad Knotten (NOR/+10,1 s) auf die weiteren Plätze.

Für die 30-jährige Preuss war es erst der 2. Einzel-Weltcupsieg. Ihr erster datiert vom 20. Januar 2019, damals im Massenstart zuhause in Ruhpolding. Dank dem Triumph nach 2154 Tagen Durststrecke übernimmt sie auch das gelbe Trikot der Führenden im Gesamtweltcup.

Biathlon