Legende: Wieder zuoberst auf dem Podest anzutreffen Franziska Preuss. Imago/Oryk Haist

Die Schweizerinnen um Teamleaderin Lena Häcki-Gross kommen beim Sprint in Hochfilzen nicht auf Touren.

Der Sieg geht überraschend an die Deutsche Franziska Preuss.

Die Männer starten am Nachmittag zu ihrem 10-km-Sprint ( live bei SRF ).

In Konthiolathi hatte es Lena Häcki-Gross am letzten Wochenende noch zu Platz 9 gereicht, in Hochfilzen lief es der Engelbergerin weniger gut. Nach dem 1., fehlerlosen Schiessen lag sie noch auf Kurs Richtung Spitzenplatz. Mit 2 Fehlern beim 2. Einsatz mit dem Gewehr nahm sie sich aus der Entscheidung. Am Ende reichte es zu Platz 24.

Ganz knapp in die Punkte schaffte es Amy Baserga (40.). Mit Aita Gasparin (47.), Elisa Gasparin (58.) und Susanna Meinen (77.) blieben die weiteren Schweizerinnen ohne Exploit.

Preuss musste 2154 Tage warten

Zur Siegerin über die 7,5 km im österreichischen Tirol krönte sich Franziska Preuss. Die Deutsche verwies Sophie Chauveau (FRA/+7,7 s) und Karoline Offigstad Knotten (NOR/+10,1 s) auf die weiteren Plätze.

Für die 30-jährige Preuss war es erst der 2. Einzel-Weltcupsieg. Ihr erster datiert vom 20. Januar 2019, damals im Massenstart zuhause in Ruhpolding. Dank dem Triumph nach 2154 Tagen Durststrecke übernimmt sie auch das gelbe Trikot der Gesamtführenden.

