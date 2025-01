Paula Botet (FRA) schnappt sich beim Weltcup-Sprint in Oberhof überraschend den 1. Sieg im Weltcup.

Auch Maren Kirkeeide (2./NOR) und Milena Todorowa (3./BUL) stehen erstmals auf einem Weltcup-Podest.

Die Schweizerinnen können nicht mithalten. Amy Baserga wird 20., Teamleaderin Lena Häcki-Gross gar nur 29.

Was für ein Triumph: Die 24-jährige Französin Paula Botet nutzte im deutschen Oberhof die schwierigen Verhältnisse – es windete und regnete sehr stark – völlig überraschend zu ihrem 1. Weltcupsieg. Sie blieb ohne Fehler und gewann mit gut einer halben Minute Vorsprung. Zuvor war ein 21. Platz Botets Bestresultat gewesen.

Die Norwegerin Maren Kirkeeide und die Bulgarin Milena Todorowa – beide hatten sich in ihrer Karriere ebenfalls noch nie unter den Top 3 klassiert – komplettierten das unerwartete Podest.

Legende: Lieferte ein perfektes Rennen Paula Botet. Kevin Voigt/Getty Images

Enttäuschung für Häcki-Gross und Preuss

Amy Baserga, vor dem Jahreswechsel in Annecy-Le Grand-Bornand aufgrund eines grippalen Infekts noch zum Forfait gezwungen, kam bei widrigen Bedingungen mit einem Fehlschuss über die Runden und war als 20. die beste Schweizerin. Aita Gasparin (27.) schoss zweimal daneben, Lena Häcki-Gross (29.) und Elisa Gasparin (50.) dreimal.

Eine grosse Enttäuschung vor Heimpublikum setzte es für Gesamtweltcup-Leaderin Franziska Preuss ab. Die 30-Jährige, Siegerin des Sprints in Hochfilzen, musste mit Platz 28 vorliebnehmen.

Für die Frauen steht am Samstag die Verfolgung über 10 km auf dem Programm. Am Sonntag folgen dann noch die Single-Mixed-Staffel und Mixed-Staffel. Die Männer lancieren den Weltcup in Oberhof am Freitag mit dem Sprint über 10 km (ab 14:10 Uhr live auf SRF zwei).

Resultate