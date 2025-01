Legende: 14 Sekunden fehlten auf einen Podestplatz Niklas Hartweg. Getty Images/Kevin Voigt

Niklas Hartweg überzeugt beim Biathlon-Sprint über 10 km im deutschen Oberhof mit Platz 7.

Es ist das bisher beste Resultat in der laufenden Saison im Schweizer Männer-Team.

Der Tagessieg geht an den Franzosen Quentin Fillon Maillet.

Niklas Hartweg ist beim Sprint in Oberhof in die erweiterte Weltspitze gelaufen. Der Schwyzer, welcher die letzten Rennen im französischen Le Grand-Bornand vor drei Wochen aufgrund eines grippalen Infekts noch verpasst hatte, zeigte eine starke Leistung und überzeugte sowohl am Schiessstand als auch in der Loipe.

Den einzigen Fehlschluss leistete sich Hartweg im Stehendschiessen. Mit Startnummer 5 unterwegs, befand sich der 24-Jährige lange gar auf Podestkurs, am Ende wurde Hartweg aber doch noch leicht nach hinten gereicht. Der 7. Schlussrang bedeutet aber nicht nur das persönliche Saison-Bestergebnis, sondern auch die beste Saison-Klassierung im Schweizer Männer-Team.

Für Sebastian Stalder resultierte trotz 10 Treffern am Schiessstand nur der 23. Schlussrang. Jeremy Finello unterliefen im Stehendanschlag zwei Fehler, in der Endabrechnung wurde er 29.

Erlösung für Fillon Maillet

Einen grossen Tag erlebte Quentin Fillon Maillet. Der Doppel-Olympiasieger von Peking beendete in Oberhof eine fast dreijährige Durststrecke und feierte seinen ersten Weltcupsieg seit März 2022. Der Franzose blieb am Schiessstand makellos und verwies seine beiden Landsmänner Fabien Claude (0 Fehler) und Émilien Jacquelin (1 Fehler) auf die weiteren Podestplätze.

So geht's weiter

Am Samstag steht bei den Männern und bei den Frauen die Verfolgung an. SRF überträgt sowohl das Rennen der Frauen (12:25 Uhr) als auch jenes der Männer (14:40 Uhr) im kommentierten Livestream. Zum Abschluss des Oberhof-Wochenendes finden am Sonntag noch die Staffelrennen statt.

