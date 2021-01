Biathlon-Staffel in Oberhof

Beim dritten Saisonrennen über die 4x7,5 km im deutschen Oberhof triumphierte Frankreich. Schlussläufer Émilien Jacquelin rettete 4,2 Sekunden auf den Norweger Johannes Thingnes Bö ins Ziel. Italien komplettierte eine gute Minute dahinter als 3. das Podest. Für die französische Staffel war es der erste Sieg seit dem Gewinn des WM-Titels in Antholz vom Vorjahr.

Schweizer fallen spät zurück

Das Schweizer Quartett mit Benjamin Weger, Jeremy Finello, Serafin Wiestner und Joscha Burkhalter klassierte sich am Ende auf dem 9. Platz. Bis zum letzten Schiessen lag eine Top-6-Klassierung im Bereich des Möglichen. Dann leistete sich Schlussläufer Burkhalter drei Nachlader und fiel zurück.

Deutscher Schlussläufer schiesst katastrophal

Als Pechvogel des Tages geht Philipp Horn in die Geschichte dieses Rennens ein. Der deutsche Schlussläufer traf beim Liegend-Anschlag mit acht Schüssen (inklusive Nachladern) nur zwei Scheiben und musste dreimal in die Strafrunde. So resultierte für das deutsche Quartett trotz zwischenzeitlicher Führung letztlich nur Rang 5.