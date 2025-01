Frankreich jubelt auch im 3. Staffelrennen im Biathlon-Weltcup in Ruhpolding (GER).

Die Schweiz verpasst die Top 10 um Haaresbreite.

In Kontiolahti (FIN), in Hochfilzen (AUT) und nun auch in Ruhpolding (GER): Frankreich ist in der Biathlon-Staffel nach wie vor das Mass aller Dinge. Das Quartett Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Fabien Claude und Emilien Claude absolvierte die 4 x 7,5 km in 1:08:45,4 Stunden.

Norwegen, dem man ein Topresultat vorausgesagt hatte, war unüblich fehlerhaft unterwegs. Mit drei Strafrunden machten sich die Skandinavier das Leben selbst schwer. Am Ende fehlten 1:05,9 Minuten für den Sieg. Stattdessen hievten sich Schweden (+38,4 Sekunden) und Deutschland (+58,8 Sekunden) aufs Podest.

Legende: In Aktion Der Franzose Fabien Claude. KEYSTONE/DPA/Sven Hoppe

Finello und Stalder holen auf

Die Schweiz vermochte nicht mit den Besten mitzuhalten – dies überraschte kaum, zumal Niklas Hartweg gesundheitsbedingt fehlte. Der Schweizer Teamleader verzichtete auf das Rennen am Freitag, um im Massenstart vom Sonntag voll angreifen zu können.

Für Hartweg rückte James Pacal ins Team. Ihm gelang der Auftakt mit insgesamt vier Nachladern nicht wunschgemäss. Nach Joscha Burkhalters starkem Pensum war die Schweiz an Position 16 klassiert. Schliesslich stellten Jeremy Finello und Sebastian Stalder noch den 11. Rang sicher – um läppische 0,1 Sekunden reichte es nicht unter die besten Zehn.

So geht's weiter

Am Samstag sind die Frauen in der Staffel im Einsatz. Den Wettkampf gibt's ab 14:15 Uhr live in der SRF Sport App. Am Sonntag können Sie das Massenstartrennen der Männer ab 12:25 Uhr verfolgen, jenes der Frauen ab 14:50 Uhr – beides auf SRF zwei.

Biathlon-Weltcup