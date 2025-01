Die Schweizer Biathletinnen können sich für ihren starken Auftritt in der Staffel nicht belohnen: Es bleibt Rang 4.

Schweizerinnen in der Staffel knapp neben dem Podest

Biathlon-Staffel in Ruhpolding

Nach einem fehlerfreien Stehendschiessen von Schlussläuferin Amy Baserga konnten die Schweizerinnen hoffen: Doch auf der Schlussrunde fand Baserga kein Rezept gegen die starke Julia Simon. Am Ende lief die Französin 10 Sekunden vor Baserga als Dritte ins Ziel. Damit blieb dem Schweizer Staffel-Quartett um Elisa Gasparin, Lena Häcki-Gross, Aita Gasparin und Baserga nach 8 Nachladern der undankbare 4. Rang. Das Resultat ist umso bemerkenswerter, als Elisa Gasparin und auch Häcki-Gross einen Sturz verzeichneten.

Den zweiten Saisonsieg nach Hochfilzen feierte das deutsche Quartett, das mit nur 4 Nachladern durchkam. Schlussläuferin Franziska Preuss konnte frühzeitig jubeln, die zweitplatzierten Norwegerinnen kamen in der Person von Ragnhild Femsteinevik 17,4 Sekunden später ins Ziel.

So geht's weiter

Zum Abschluss des Weltcups in Ruhpolding stehen am Sonntag die Massenstartrennen an. Das der Männer können Sie ab 12:25 Uhr live bei SRF verfolgen, jenes der Frauen ab 14:50 Uhr (ebenfalls live).

