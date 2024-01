Die Norweger dominieren die Verfolgung in Oberhof. Die Schweizer fallen zurück.

Bei den Frauen verpasst Justine Braisaz den 5. Sieg in Folge. Lena Häcki-Gross schafft es in die Top 10.

Auf der letzten Runde setzte Endre Strömsheim plötzlich zur Attacke an und liess seinen letzten Verfolger Sturla Holm Lägreid regelrecht stehen. Am Ende nahm er seinem Landsmann knapp 18 Sekunden ab und lief zum ersten Einzel-Weltcupsieg seiner Karriere.

Die Norweger dominierten die 12,5 km lange Verfolgung und feierten gleich einen Fünffach-Sieg. Johannes Dale-Skjevdal komplettierte das Podest vor den Bö-Brüdern Tarjei und Johannes Thingnes.

Alle Schweizer büssen ein

Der als Neunter gestartete Sebastian Stalder zeigte eine solide Leistung, kam in der Loipe aber nicht ganz auf Touren. Trotz nur einer Strafrunde verlor er in der Schlussabrechnung 8 Plätze und wurde 17. Auch Niklas Hartweg (2 Schiessfehler) wurde von 11 Läufern überholt, was am Ende für Rang 29 reichte. Jeremy Finello (am Vortag 33.) lief auf Platz 47 – ihm wurden seine 8 Schiessfehler zum Verhängnis.

Vortagessieger Benedikt Doll nahm sich schon beim ersten Schiessen mit 3 Fehlern aus dem Rennen und lief am Ende auf Platz 12.

Braisaz von Simon geschlagen

In der Verfolgung der Frauen lag Justine Braisaz bis zum letzten Schiessen auf Kurs in Richtung 5. Sieg in Serie. Doch die Französin leistete sich zwei Fehler. Landsfrau Julia Simon profitierte und lief mit letztlich 22 Sekunden Vorsprung zum Sieg. Braisaz wurde Zweite, die Norwegerin Ingrid Tandrevold komplettierte als Dritte das Podest.

Beste Schweizerin war Lena Häcki-Gross. Die Engelbergerin leistete sich über die vier Schiessen nur zwei Fehler und schaffte so mit einem Rückstand von einer Minute und 25 Sekunden als 10. gerade noch den Sprung in die Top 10. Im Vergleich zum Vortag konnte sie sich um sechs Plätze verbessern.

Auch Amy Baserga konnte einige Positionen gutmachen. Sie musste nur einmal auf die Strafrunde und beendete das Rennen als 21. und holte damit ihr bestes Saisonergebnis hinaus. Lea Meier wurde 52.