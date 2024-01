Legende: Da lag sie noch auf Rang 4 Lena Häcki-Gross auf der vierten von fünf Runden. SRF

Lena Häcki-Gross beendet die Verfolgung beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding (GER) auf Position 5, Amy Baserga wird Zwölfte.

Den Sieg sichert sich nach einem spannenden Dreikampf Lisa Vittozzi (ITA).

Ab 14:40 Uhr sind auch die Männer in der Verfolgung gefordert (live auf SRF).

Der Start zur Verfolgung missglückte Lena Häcki-Gross. Gleich der erste Schuss ging daneben. Doch weil die Engelbergerin die folgenden 14 Schüsse allesamt traf, fand sie sich nach dem 3. Schiessen auf Zwischenrang 4 wieder – nur wenige Sekunden hinter der Spitze. Für Häcki-Gross, die als 17. ins Rennen gegangen war, schien plötzlich ein Podestplatz in Reichweite. Doch beim letzten Schiessen leistete sich die Schweizerin einen weiteren Fehler. Dank ihrer starken Leistung in der Loipe lief Häcki-Gross gleichwohl als starke Fünfte ins Ziel.

Ein erfreuliches Rennen zeigte auch Amy Baserga. Ihr unterliefen ebenfalls zwei Schiessfehler. Trotzdem machte sie 6 Ränge gut und klassierte sich als Zwölfte. Mit Aita Gasparin (29.) lief eine dritte Schweizerin in die Punkte. Den Sieg sicherte sich Lisa Vittozzi (ITA), die auf den letzten Metern Sprintsiegerin Ingrid Tandrevold (NOR) und Juni Arnekleiv (NOR) distanzierte.