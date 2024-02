Legende: Hofft auf die kleine Kristallkugel Lena Häcki-Gross. Keystone/Martin Divisek

Die Entscheidung im Kampf um die kleine Kristallkugel in der Einzel-Wertung der Frauen verzögert sich. Nebel und Regen verhinderten die Durchführung des für Donnerstagnachmittag geplanten dritten und letzten Rennens in Oslo vorerst. Am Freitag wird am Holmenkollen ein nächster Anlauf genommen. Die genaue Startzeit wurde noch nicht kommuniziert.

Lena Häcki-Gross führt das Einzel-Disziplinenklassement derzeit mit 117 Punkten knapp vor der italienischen Weltmeisterin Lisa Vittozzi (115) und Vanessa Voigt (GER, 110) an. Die Obwaldnerin gewann vor der WM das Rennen in Antholz.

01:12 Video Archiv: Häcki-Gross gewinnt dank starker Schiessleistung Aus Sport-Clip vom 19.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden.

Sollte Häcki-Gross ihren Vorsprung verteidigen, wäre sie die erste Schweizer Athletin, die eine Weltcup-Wertung im Biathlon für sich entscheiden könnte.