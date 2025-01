Legende: Amy Baserga Der formstarken Schweizerin läuft es weiterhin rund. Keystone/EPA/FILIP SINGER (Archiv)

Die WM-Form stimmt: In der Frauen-Staffel von Antholz schneiden die Schweizerinnen erneut auf dem starken 4. Schlussrang ab.

Nach einem Gerangel kurz vor dem Ziel bleibt Schweden ein Schlussspurt erspart und Norwegen muss sich beugen.

Das Weltcup-Gastspiel im Südtirol wird am Sonntagnachmittag mit der Männer-Verfolgung beschlossen – ab 14:40 Uhr live auf SRF zwei oder hier im Stream zu sehen.

Beim 4. Staffel-Bewerb des laufenden Winters lag für das Schweizer Frauen-Quartett im Südtirol knapp keine weitere Steigerung drin – es wäre dies auch der Sprung aufs Weltcup-Podest gewesen. Immerhin konnten Elisa Gasparin, Lena Häcki-Gross, Aita Gasparin und Amy Baserga ihr hohes Niveau halten und schnitten als viertbeste Nation ab. Davor hatten in diesem Winter die Ränge 12, 5 sowie ebenfalls bereits 4 herausgeschaut.

Über die 4 x 6 km sammelten sich bis zum Ende 1 Strafrunde sowie 8 Nachlader an. Der zunehmend stärker werdende Schneefall stellte indes auch hohe Anforderungen an die Athletinnen. Schlussläuferin Baserga konnte in der Loipe in der finalen Phase die Ukraine und ebenso Italien in Schach halten. Aufs Treppchen fehlten doch deutliche 1:50 Minuten.

Schweden feierte wie schon zum Einstieg in die Saison in Kontiolahti (FIN) den Tagessieg. Hanna Öberg konnte auf den letzten Metern wegziehen, als ihre norwegische Widersacherin Ingrid Landmark Tandrevold zu Fall gekommen war. Komplettiert wurde das Podest von den Französinnen. Deutschland, das zuletzt zweimal in Serie triumphiert hatte, zog einen gebrauchten Tag ein und wurde bloss 8.

Es wartet die Heim-WM

Der Weltcup in Antholz markierte die Hauptprobe vor den globalen Titelkämpfen. Die WM geht vom 12. bis 23. Februar in Lenzerheide über die Bühne, es ist dies der erste Biathlon-Anlass dieser Grössenordnung in der Schweiz. Nach einer kurzen Pause werden sich die Schweizer Athletinnen und Athleten ins Vorbereitungs-Camp begeben.

Service zum Biathlon-Weltcup