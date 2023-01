Schweizer Biathlon-Staffel läuft in die Top 10

Biathlon-Weltcup in Antholz

Die Schweizer Frauen-Staffel läuft beim Biathlon-Weltcup in Antholz auf den 7. Rang.

Das Quartett überzeugt zwar bei den Schiessen, ist auf der Loipe aber zu langsam.

Ab 14:25 Uhr starten auch die Männer zu ihrem Staffel-Wettkampf.

Das Quartett mit Aita Gasparin/Elisa Gasparin/Lea Meier und Lena Häcki-Gross vertrat die Schweiz bei der Biathlon-Staffel in Antholz. Angeführt von den Gasparin-Schwestern überzeugten die Schweizerinnen vor allem am Schiessstand. Insgesamt musste das Team bei den 8 Schiessen nur 7 Mal nachladen und nie auf eine Strafrunde. Zu einer Top-Klassierung fehlte jedoch letztlich trotzdem einiges, weil die Leistung auf der Loipe nicht überzeugend war.

Die 22-jährige Meier, welche extra für die Staffel angereist war und zum ersten Mal einen Wettkampf in Antholz bestritt, zeigte eine solide Leistung. Sie übernahm als dritte Athletin an 11. Position und konnte im Anschluss sogar einen Platz gutmachen.

Am Schluss reichte es für Rang 7, weil Schlussläuferin Häcki-Gross stark aufdrehte und noch drei Athletinnen hinter sich lassen konnte. Auf das Sieger-Quartett aus Frankreich (nur 2 Nachlader) fehlten letztlich 3 Minuten und 13 Sekunden. Schweden und Deutschland komplettierten das Podest.

Männer-Staffel folgt

Auch die Männer werden in Antholz zur Staffel antreten. Die Schweiz tritt in folgender Besetzung an: Sebastian Stalder/Serafin Wiestner/Niklas Hartweg/Jeremy Finello. Ab 14:25 Uhr sind Sie im Livestream live dabei.