Nur Siebte im Sprint, jubelt Lou Jeanmonnot zwei Tage später in der Verfolgung.

In Oberhof glänzt Amy Baserga als Elfte als beste Schweizerin.

Die Verfolgung der Männer geht ab 14:40 Uhr über die Bühne (live bei SRF).

Lou Jeanmonnot hat in der Verfolgung von Oberhof bereits ihren 3. Saisonsieg gefeiert. Die Französin, im Sprint am Donnerstag lediglich Siebte, preschte dank nur einem Schiessfehler an die Spitze vor. Auf Maren Kirkeeide (NOR) hatte sie im Ziel 18,1 Sekunden Vorsprung. Elvira Öberg (SWE), von Position 37 gestartet, komplettierte das Podest als Dritte.

Amy Baserga erwischte einen starken Tag. Die Schweizerin, die von Position 20 gestartet war, kam mit nur einem Schiessfehler durch und schnupperte als Elfte an den Top 10. Dies war gleichbedeutend mit ihrem besten Karriere-Resultat in einer Verfolgung. Aita Gasparin (23.) verbesserte sich leicht, Lena Häcki-Gross (42.) und Elisa Gasparin (44. ) hingegen misslang der Wettkampf.

So geht es weiter

Am Samstag steht noch die Verfolgung bei den Männern an. Zum Abschluss des Oberhof-Wochenendes finden am Sonntag die beiden Mixed-Staffeln statt.

Resultate