Biathlon-Weltcup in Oberhof

Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof wird auch der 3. Staffel-Bewerb im laufenden Winter zur Beute Norwegens.

Das Schweizer Quartett überzeugt trotz zähem Auftakt mit Rang 5.

Die Staffel-Konkurrenz der Frauen über 4 x 6 km können Sie ab 14:20 Uhr hier im SRF-Livestream verfolgen.

Erst zum 4. Mal überhaupt belegte das Schweizer Männer-Team zum Abschluss der Weltcup-Station in Thüringen in der Staffel einen 5. Schlussrang. Letztmals gelang diese starke Klassierung im Januar 2013, in dieser Saison resultierte bislang beide Male ein 7. Platz.

Dabei hatte nach Wettkampfteil 1 noch wenig auf ein solch solides Abschneiden hingedeutet. Stattdessen lag das Schweizer Quartett nach der 1. Ablösung empfindlich im Hintertreffen. Startläufer Sebastian Stalder, gewöhnlich ein sicherer Wert am Schiessstand, patzte unüblich – vor allem in der Stehendposition. Er handelte sich 1 Strafrunde und 5 Nachlader ein und übergab bloss an 14. Stelle.

Die Kollegen springen in die Bresche

In der Folge aber setzten die Mannschaftskollegen zur beeindruckenden Aufholjagd an. Joscha Burkhalter und vor allem Niklas Hartweg dank einer starken Leistung machten entscheidend Boden gut. Nach 3 Vierteln des Pensums resultierte der 6. Zwischenrang.

01:32 Video Krug: «Es waren schwierige Bedingungen – ein richtig starkes Ergebnis» Aus Sport-Clip vom 07.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden.

Mit Jeremy Finello ging es im Feld mit 21 Nationen sogar nochmals eine Position nach oben, so dass in der Endabrechnung Platz 5 heraussprang.

Bö: Vom Spätzünder zum Dominator

Ganz an der Spitze wahrte Norwegen seine Vormachtstellung. Trotz einem Fauxpas bei der Übergabe von Sturla Holm Lägreid auf Tarjei Bö, der als Nummer 3 nicht rechtzeitig startklar gewesen war, setzten sich abermals die «Wikinger» durch – nach Östersund und Holzfilzen im 3. Staffel-Rennen des Winters zum 3. Mal.

00:34 Video Tarjei Bö verpasst beinahe seinen Einsatz Aus Sport-Clip vom 07.01.2024. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Tarjei Bö machte spätestens am Schiesstand sein Missgeschick wett, indem er sowohl im Liegend- wie auch im Stehendanschlag sämtliche Scheiben traf (bloss 2 zusätzliche Patronen bei der ersten Position). Als Schlussläufer brachte sein 5 Jahre jüngerer Bruder Johannes Thingnes Bö dank einer makellosen Schiessleistung den Triumph über 4 x 7,5 km souverän ins Ziel.

Die weiteren Podestränge belegten Gastgeber Deutschland und Italien. Frankreich, das in diesem Winter schon 2-mal Rang 2 belegt hatte, enttäuschte infolge einer unterdurchschnittlichen Schiessleistung (5 Strafrunden und 14 Nachlader) mit Position 7.