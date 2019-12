Mehr aus dieser Rubrik

Benjamin Weger zeigte 3 Tage nach dem enttäuschenden 47. Rang im Sprint über 10 km eine eindrückliche Reaktion. Im schwedischen Östersund lief der Walliser im Einzelrennen über 20 km mitten in die Weltspitze und wurde 5.

Starke Schiessleistung

Die Basis zum Top-Resultat legte Weger beim Schiessen. Einzig im ersten von vier Schiessen unterlief dem 30-Jährigen ein Fehler, was eine Strafminute zur Folge hatte. 19 seiner 20 Schüsse fanden das Ziel. Weger liess im Ziel auch Gesamtweltcupsieger Johannes Bö hinter sich. Der Norweger beendete den Wettkampf nach zwei Schiessfehlern auf Rang 10.

Legende: Überzeugte über 20 km Benjamin Weger. Freshfocus

Die weiteren Schweizer Mario Dolder (51.), Jeremy Finello (58.), Serafin Wiestner (89.) und Joscha Burkhalter (97.) verpassten einen Exploit deutlich.

Franzosen eine Klasse für sich

Kein Vorbeikommen war am Mittwoch an den Franzosen. Trotz eines Fehlschusses im letzten Stehendschiessen sicherte sich Martin Fourcade seinen ersten Saisonsieg. Der siebenfache Gesamtweltcupsieger unterstrich somit seine Ambitionen, Bö in dieser Saison wieder an der Spitze des Gesamtklassements abzulösen.

Auf dem Podest befand sich Fourcade in bester französischer Gesellschaft. Mit einem Rückstand von 12,7 Sekunden wurde Simon Desthieux Zweiter. An dritter Position folgte mit Quentin Fillon Maillet ein weiterer Landsmann von Fourcade. Émilien Jaquelin machte den Vierfachsieg der Franzosen perfekt.

