Aita Gasparin hat ihre starke Form beim 15 km langen Einzelrennen in Pokljuka bestätigt. Die 25-jährige Engadinerin liess sich auf 20 Scheiben nur einen Fehlschuss zu Schulden kommen und erreichte am Ende den hervorragenden 9. Platz.

Die jüngste der 3 Gasparin-Schwestern zeigt in diesem Winter ihre bislang beste Saison, was sich auch in den 3 Podestplätzen der Frauen-Staffel widerspiegelt. Vor ihrem Exploit in Slowenien war der 18. Rang in der Verfolgung vor Weihnachten in Le Grand Bornand Gasparins bestes Resultat gewesen.

Legende: Schnell und treffsicher Aita Gasparin überzeugte in Pokljuka sowohl auf der Loipe als auch am Schiessstand. Keystone

Häcki enttäuscht, Herrmann gewinnt

Lena Häcki, der eigentliche Schweizer Trumpf, stach nicht. Die Engelbergerin musste sich wegen 5 Strafminuten mit Platz 50 begnügen. Etwas besser schlossen Elisa (30.) und Selina Gasparin (41.) den Wettkampf ab.

Als Siegerin liess sich die ehemalige Langläuferin Denise Herrmann feiern. Die 31-jährige Deutsche, die in der Saison 2016/17 erfolgreich zum Biathlon gewechselt hatte, feierte ihren 5. Weltcupsieg.