Niklas Hartweg und Aita Gasparin laufen in der Single-Mixed-Staffel in Pokljuka sensationell zum Sieg.

Es ist der erste Triumph eines Schweizer Duos in dieser Biathlon-Diziplin.

Die weiteren Podestplätze gehen an Schweden und Finnland.

Am Nachmittag steht in Slowenien noch der Mixed-Bewerb an, ebenfalls mit Schweizer Beteiligung (ab 14:45 Uhr live auf SRF zwei.)

Zum Ende hin flatterten auch bei Niklas Hartweg noch leicht die Nerven. Nach seinen ersten souveränen drei Schiessen leistete sich der 25-Jährige bei letzter Gelegenheit stehend zwei Nachlader. Diese platzierte er aber souverän auf der Zielscheibe und lief das Rennen im Anschluss nach Hause.

Der Schweizer Schlussläufer, der damit im Duo mit Aita Gasparin Geschichte schrieb, rettete knapp 10 Sekunden Vorsprung auf das zweitplatzierte Schweden ins Ziel. Finnland auf Platz 3 verlor 12 s. Zum ersten Mal überhaupt steht die Schweiz in der Single-Mixed-Staffel zuoberst auf dem Podest. Insgesamt ist es der fünfte Schweizer Triumph im Biathlon-Weltcup.

Gasparin, die sich 5 der insgesamt 7 Schweizer Nachlader geleistet hatte, gab nach ihrer Auftakt-Ablösung auf Platz 6 liegend an Hartweg ab. Dieser brachte die Schweiz vor allem dank seinen überragenden Leistungen im Schiessstand an die Spitze. In der Folge liefen bei Schweizer mit den Besten mit – Hartweg machte den Sack dann zu.

Gasparin goldrichtig eingesetzt

Bislang war Hartweg im Zweier-Staffel-Format im Normalfall mit Amy Baserga angetreten. Die beiden hatten auch für die zwei bisherigen Podestplatzierungen in dieser Sparte gesorgt. Vor zwei Jahren waren sie ebenfalls in Pokljuka Dritte und in Nove Mesto in Tschechien Zweite geworden. Für den Wettkampf in Slowenien nun nahmen die Teamverantwortlichen eine Änderung in der Aufstellung vor, ersetzten Baserga durch Gasparin – und lagen mit ihrem Entscheid goldrichtig.

Biathlon-Weltcup