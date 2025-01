Legende: So gut wie noch nie in dieser Saison Niklas Hartweg. Keystone/EPA/Filip Singer

Niklas Hartweg hat in Ruhpolding sein bestes Saisonresultat erzielt. Der Schwyzer, der bereits in Oberhof ein starkes Wochenende eingezogen hatte, belegte im Einzel über 20 km den 4. Rang. Hartweg räumte 19 von 20 Scheiben ab und durfte lange von seinem dritten Weltcup-Podest träumen.

3 Athleten konnten sich in der Folge aber noch vor den Schweizer schieben, der mit Startnummer 18 ins Rennen gegangen war. Der Norweger Vebjörn Sörum blieb ebenso wie Émilien Claude am Schiessstand ohne Fehler und feierte vor dem Franzosen seinen ersten Weltcupsieg. Rang 3 ging an den Letten Andrejs Rastorgujevs, der wie Hartweg eine Scheibe stehen liess und dem Schweizer in der Loipe knapp 24 Sekunden abnahm.

Burkhalter in den Top 10 – Bö weit hinten

Neben Hartweg gelang auch Joscha Burkhalter ein vorzügliches Rennen. Der Berner Oberländer egalisierte mit Rang 10 sein bestes Weltcup-Resultat, das er in der Saison 2021/22 ebenfalls in Ruhpolding herausgelaufen war, damals im Sprint. Wie Hartweg musste sich auch Burkhalter nur einen Schiessfehler respektive eine Strafminute notieren lassen.

Treffsicherster Schweizer war Sebastian Stalder, der die Top 20 als 23. aber trotz null Schiessfehlern verpasste. Jérémy Finello (5 Fehler) und James Pacal (2 Fehler/zweites Weltcuprennen) belegten die Ränge 60 und 73. Beide klassierten sich damit noch vor Johannes Thingnes Bö. Der Norweger zog für einmal einen rabenschwarzen Tag ein (5 Fehler) und fand sich auf Platz 79 wieder.

Am Donnerstag findet in Oberbayern das Einzel der Frauen über 15 km statt, gefolgt von der Männer-Staffel am Freitag und der Frauen-Staffel am Samstag. Zum Abschluss stehen am Sonntag die beiden Massenstarts auf dem Programm.

Resultate