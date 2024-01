Nach einem makellosen Liegendschiessen und einem vorzüglichen Tempo auf der Loipe präsentierte sich die Situation für Lena Häcki-Gross im Sprint von Ruhpolding vor dem Stehendschiessen vielversprechend. Die Engelbergerin vermochte die gute Ausgangslage jedoch nicht auszunutzen. Im Stehendschiessen verfehlte die 28-Jährige zwei Scheiben und fiel damit aus dem Rennen um eine Top-Klassierung.

Am Ende reichte es für Häcki-Gross für den 17. Platz. Damit klassierte sich die Schweizer Teamleaderin unmittelbar vor Amy Baserga, die mit einem Fehlschuss weniger als ihre Landsfrau zwei Sekunden auf ebendiese einbüsste. Die weiteren Swiss-Ski-Athletinnen verpassten die Top 20 deutlich, Aita Gasparin wurde 30., Elisa Gasparin 41. und Lea Meier 55.

Tandrevold unwiderstehlich

Der Tagessieg ging an eine Norwegerin. Ingrid Tandrevold präsentierte sich am Schiessstand tadellos und auch auf der Loipe zeigte sie keinerlei Schwächen. Einzig Anamarija Lampic war auf den Skiern schneller unterwegs als Tandrevold, die Slowenin leistete sich jedoch gleich drei Fehlschüsse und wurde deshalb nur 14.

Hinter Tandrevold komplettierten in Oberbayern die Schwedin Mona Brorsson und die Italienerin Lisa Vittozzi das Podest.

So geht's weiter

Für die Frauen endet der Weltcup in Ruhpolding am Sonntag mit der Verfolgung über 10 Kilometer. Für die Männer steht am Samstag der Sprint über 10 km an, ehe tags darauf ebenfalls die abschliessende Verfolgung auf dem Programm steht.