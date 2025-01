Per E-Mail teilen

Ein glänzend aufgelegter Tommaso Giacomel (ITA) kürt sich beim Massenstart-Rennen in Ruhpolding zum Premierensieger auf Stufe Weltcup. Niklas Hartweg reicht es gerade noch in die Top 10.

Bei den Frauen geht der Sieg an die Schwedin Elvira Öberg. Amy Baserga wird als beste Schweizerin 14.

Mit einer makellosen Schiessleistung legte Tommaso Giacomel in Oberbayern den Grundstein zum allerersten Weltcup-Triumph seiner Karriere. Weil der 24-jährige Italiener auch in der Loipe beherzt kämpfte, konnte er im Massenstart-Wettkampf über 15 km die gesamte Weltelite knapp hinter sich lassen. Drei Podestklassierungen waren seine bislang grössten Errungenschaften.

Bö wieder auf dem Podest

Hinter Premierensieger Giacomel, der übrigens auch erstmals überhaupt 20 Treffer verbuchen konnte, schnappte sich das norwegische Duo Sturla Holm Lägreid und Johannes Thingnes Bö die weiteren Plätze auf dem Treppchen. Bö hatte erst am Vortag das Ende seiner Spitzensportkarriere per März 2025 angekündigt und dabei grosse Emotionen gezeigt.

Die zwei Schweizer zeigten einen soliden Wettkampf. Niklas Hartweg konnte sich trotz 3 Fehlschüssen gerade noch in den Top 10 etablieren. Auf Giacomels Siegerzeit büsste der 24-Jährige 1:04,2 Minuten ein. Joscha Burkhalter (2 Fehler) belegte die Schlussposition 15.

Öberg siegt bei den Frauen

Im Frauenrennen über 12,5 km kürte sich Elvira Öberg zur Siegerin. Die Schwedin schuf die entscheidende Differenz zur Konkurrenz im vierten und letzten Schiessen, als sie im Gegensatz zu Lou Jeanmonnot (FRA) und Dorothea Wierer (ITA) fehlerfrei blieb. Auf der Schlussrunde liess sich die 25-Jährige, die 20 von 20 Scheiben traf, nicht mehr abfangen.

Rang 2 ging in einem spannenden Finish an Franziska Preuss. Die Weltcup-Gesamtführende aus Deutschland stellte einmal mehr ihre Stärke in der Loipe unter Beweis und verdrängte Jeanne Richard (FRA) trotz absolvierter Strafrunde auf Rang 3.

Aus Schweizer Sicht verlief das Rennen ohne Exploit. Amy Baserga zeigte einen soliden Auftritt und musste einzig nach dem ersten Stehendschiessen einmal in die Strafrunde. Am Ende resultierte Platz 14. Lena Häcki-Gross wurde 19., Elisa Gasparin 30.

Nächster Halt: WM-Generalprobe in Antholz

Der Weltcup-Tross verschiebt sich nun weiter ins Südtirol. Die total 6 Wettkämpfe vom 23. bis 26. Januar in Antholz markieren bereits die WM-Hauptprobe. Die Titelkämpfe in Lenzerheide gehen vom 12. bis 23. Februar über die Bühne, ehe im März im Weltcup dann noch die Stationen Nove Mesto, Pokljuka und Holmenkollen folgen werden.

