Die Schweizer Frauen-Staffel verpasst die angestrebte Medaille an der Heim-WM in Lenzerheide als 14. deutlich.

Der Sieg geht an die überlegenen Französinnen, die mit über einer Minute Vorsprung vor Norwegen und Schweden triumphieren.

Bei den Schweizerinnen muss Elisa Gasparin einmal und Lena Häcki-Gross zum Schluss gar 4 Mal in die Strafrunde.

Die Schweizer Männer-Staffel steht ab 15:05 Uhr im Einsatz – hier sind Sie live dabei.

Gross waren die Hoffnungen, dass es in der Frauen-Staffel endlich mit der allerersten Medaille für die Schweiz an einer Biathlon-WM klappen könnte. Das Schweizer Quartett überzeugte diese Saison zuletzt mit den Rängen 5, 4 und 4. Doch der Traum war schnell ausgeträumt.

Elisa Gasparin, die nach dieser Saison ihre Karriere beendet und mit der Staffel ihr letztes WM-Rennen bestritt, missglückte der Auftritt als Startläuferin. Nach 4 Fehlern beim Stehend-Anschlag musste die Bündnerin in die Strafrunde und konnte im Anschluss lediglich an Position 19 an Amy Baserga übergeben.

Aufholjagd ohne «Happy End»

Baserga und Aita Gasparin, die mit 10 Treffern bei 10 Schüssen überzeugte, führten die Schweiz im Anschluss wieder auf Platz 9 nach vorne. Schlussläuferin Lena Häcki-Gross drückte dann mächtig aufs Tempo und ging «All In».

Dies rächte sich jedoch schon beim Liegend-Schiessen. Lediglich 1 Treffer aus 8 Schüssen brockten der Schweizer Teamleaderin 4 Strafrunden ein. So waren die Hoffnungen auf ein gutes Resultat definitiv verflogen. Am Ende musste sich die Schweiz mit dem 14. Schlussrang begnügen.

Überlegene Französinnen

An der Spitze lief Frankreich derweil ein eigenes Rennen. Startläuferin Lou Jeanmonnot übernahm von Beginn an das Tempodiktat und hängte sämtliche Konkurrentinnen ab. Auch ihre Teamkolleginnen Océane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet und Julia Simon liessen in der Folge keine Zweifel am Sieg mehr aufkommen.

Spannender gestaltete sich der Podestkampf dahinter. Maren Kirkeeide hievte Norwegen als Schlussläuferin dank einer starken Schiessleistung noch von Position 5 auf 2 nach vorne. Im Kampf um Bronze behielt Schweden knapp vor Österreich und Deutschland die Oberhand.

So geht's weiter

Während die Männer-Staffel am Samstag um 15:05 Uhr über die Bühne geht, beschliessen die beiden Massenstart-Rennen vom Sonntag (Frauen ab 13:30 Uhr und Männer ab 15:50 Uhr – beides live bei SRF) die 1. Biathlon-WM in der Schweiz.

Biathlon-WM in Lenzerheide