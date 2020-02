Gold in der Single-Mixed-Staffel ging an Norwegen mit Johannes Thingnes Bö und Marte Olsbu Röiseland, die damit ihren WM-Titel aus Östersund erfolgreich verteidigen konnten. Platz 2 belegte Deutschland in Person von Franziska Preuss und Erik Lesser. Die Bronzemedaille für Frankreich holten Anais Bescond und Emilien Jacquelin.

Am Edelmetall geschnuppert

Dem Schweizer Duo Benjamin Weger und Lena Häcki wurde im Vorfeld ein Exploit zugetraut, zumal Weger am Mittwoch über 20 km auf dem 5. Platz gelandet war. Dass genau diese Platzierung nun auch in der Single-Mixed-Staffel resultierte, darf als grosser Erfolg gewertet werden. Dennoch herrschte nach Rennschluss nicht uneingeschränkte Zufriedenheit.

Für die Schweizer wäre an diesem Tag nämlich sogar noch mehr dringelegen. Nachdem Häcki auf Position 2 übergeben hatte, kehrte Weger nach seiner ersten Runde sogar als Führender auf den Parcours zurück. Schliesslich war es aber auch der Walliser, der mit einer suboptimalen letzten Ablösung (4 Nachlader) die Schweizer Medaillenträume zunichte machte.

So geht es weiter

Am Freitag ist Ruhetag in Antholz. Danach schliessen die Staffeln am Samstag und die Massenstartrennen am Sonntag die Wettkämpfe in Südtirol ab.

Resultate 4x6km Staffel Mixed

