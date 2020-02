Frankreichs Biathleten werden in Antholz erstmals seit 2001 Staffel-Weltmeister – vor Norwegen und Deutschland.

Biathlon-WM in Antholz

Geht Gold an Frankreich oder Norwegen? So lautete vor der Männerstaffel in Antholz die grosse Frage. Dass letztlich Frankreichs Männer erstmals seit 2001 Staffel-Weltmeister wurden, überraschte daher nicht. Unerwartet war hingegen, wie lange Norwegen um die Silbermedaille zittern musste.

Spannung bis zum Schluss

Die Skandinavier waren früh weit zurückgefallen und lagen zwischenzeitlich über eine Minute zurück. An der Spitze lieferten sich derweil Frankreich und Deutschland ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Erst beim letzten Rencontre am Schiessstand musste der Deutsche Benedikt Doll den norwegischen Schlussläufer Johannes Thingnes Bö noch an sich vorbeiziehen lassen.

Die Franzosen sicherten sich den Sieg dank einer glänzenden Schiessleistung mit nur 4 Nachladern. Für Martin Fourcade war es seine 13. WM-Goldmedaille.

Schweiz ohne Teamleader

Die Schweizer schonten ihren Teamleader Benjamin Weger für das abschliessende Massenstart-Rennen vom Sonntag. In der Besetzung Mario Dolder, Serafin Wiestner, Jeremy Finello und Joscha Burkhalter reichte es so nur zum 15. Platz unter 26 teilnehmenden Nationen.

Sendebezug: sportlive, SRF zwei, 22.2.2020, 14:40 Uhr