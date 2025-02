Biathlon-WM in Lenzerheide

Johannes Thingnes Bö gewinnt nach dem Sprint auch die Verfolgung und holt damit bereits seine 2. Goldmedaille an der Biathlon-WM in Lenzerheide.

Silber geht wie bereits am Samstag an Campbell Wright (USA), über Bronze jubelt sensationell Eric Perrot (FRA).

Als bester Schweizer läuft Niklas Hartweg auf den 18. Rang. Sebastian Stalder fällt vom 13. auf den 27. Platz zurück.

Am Samstag hatte Johannes Thingnes Bö im Sprint den WM-Titelrekord von Landsmann Ole Einar Björndalen mit dem 21. Triumph gebrochen. Tags darauf liess der Norweger bereits die 22. Goldmedaille folgen. In der Verfolgung, die er mit 28 Sekunden Vorsprung und mehr in Angriff nahm, musste er vor dem abschliessenden Stehendanschlag allerdings zittern.

Sowohl im 1. Liegend- wie auch im 1. Stehendschiessen hatte sich Bö nämlich einen Fehler geleistet. Verfolger Campbell Wright (USA) schoss derweil nur einmal daneben und konnte den Rückstand zwischenzeitlich auf 8,8 Sekunden verkürzen. Doch Bö ist in der Loipe bekanntlich nur äusserst schwer zu schlagen.

Bö zeigt im letzten Schiessen keine Nerven

So liess der 31-Jährige seinen 9 Jahre jüngeren Konkurrenten nicht an sich herankommen – und begab sich nach einem perfekten letzten Schiessen mit 14,3 Sekunden Vorsprung ein letztes Mal in die Loipe. Die Goldmedaille lief er souverän ins Ziel.

Wright, der im Weltcup noch nie auf dem Podest gestanden hatte, durfte wenig später die 2. silberne Auszeichnung an den Titelkämpfen in Lenzerheide bejubeln. Bronze ging sensationell an den Franzosen Eric Perrot, der nach Rang 15 im Sprint 12 Plätze gutmachte.

Schweizer ohne Exploit

In der Swiss-Ski-Equipe konnte sich im Vergleich zum Sprint einzig Niklas Hartweg verbessern. Der 24-Jährige, der als 19. ins Rennen gegangen war, beendete die Verfolgung nach 4 Fehlern am Schiessstand auf dem 18. Rang.

Der eigentlich so treffsichere Sebastian Stalder schoss ebenfalls 4-mal am Ziel vorbei – und fiel vom 13. auf den 27. Platz zurück. Gleich dahinter klassierte sich Joscha Burkhalter.

So geht es weiter

Für die Biathleten steht nach nun zwei Tagen Pause am Mittwoch das Einzelrennen über 20 Kilometer an (ab 14:50 Uhr live auf SRF zwei). Die Frauen absolvieren ihr Einzel über 15 Kilometer tags davor.

