Niklas Hartweg läuft im Einzel-Rennen an der Biathlon-WM in Lenzerheide auf den 5. Rang.

Dem 24-Jährigen unterläuft beim letzten Schuss ein Fehler, der ihn die Medaille kostet.

Der Sieg geht an den überlegenen Franzosen Éric Perrot.

Es soll einfach noch nicht sein mit der ersten Schweizer Medaille an Biathlon-Weltmeisterschaften. Im Einzel zeigte Niklas Hartweg einen starken Wettkampf und lag bis zum letzten Schiessen auf Kurs in Richtung Medaillengewinn. Doch den allerletzten Schuss – zuvor hatte Hartweg 18 von 19 Scheiben abgeräumt – setzte er hoch rechts daneben.

Damit wurde ihm direkt eine Strafminute aufgebrummt. Weil die läuferische Leistung stark war, reichte es Hartweg trotzdem noch auf Schlussrang 5. Auf das Podest und Bronzegewinner Quentin Fillon Maillet fehlten am Ende 16 Sekunden. Mit einem Fehlschuss weniger wäre die erste Schweizer Medaille Tatsache gewesen.

«Es ist frustrierend, dass es knapp nicht reicht», sagte der Einsiedler nach dem Rennen. «Besonders der letzte Fehlschuss ärgert mich.»

Stalder stark, Perrot siegt

Auch Sebastian Stalder zeigte ein starkes Rennen. Zwar verfehlte der Zürcher direkt den allerersten Schuss, danach traf er aber 19 Mal ins Schwarze. Das reichte am Ende für Rang 11. Joscha Burkhalter schoss vier Mal daneben und klassierte sich auf Platz 29.

Der Sieg ging an den überlegenen Éric Perrot. Der Franzose verfehlte nur eine Scheibe und kam mit einem Vorsprung von über 50 Sekunden auf den zweitplatzierten Tommaso Giacomel aus Italien ins Ziel. Für Perrot ist es nach zwei Goldmedaillen in der Mixed-Staffel der erste Einzel-Weltmeistertitel.

Keine Bö-Medaille

Die bisherigen beiden Individual-Rennen in Lenzerheide hatte Johannes Thingnes Bö für sich entschieden. Im Einzel blieb der Rekordweltmeister aber chancenlos. Bereits im ersten Liegendschiessen leistete sich der Norweger drei Fehlschüsse, ein Spitzenresultat war damit schon ausser Reichweite. Am Ende lief er mit 5 Fehlern auf Rang 20.

So geht es weiter

Am Donnerstag steht in Lenzerheide die Single-Mixed-Staffel an, am Samstag die jeweiligen Männer- und Frauenstaffeln. Die WM findet dann am Sonntag mit den beiden Massenstart-Rennen ihren krönenden Abschluss. Alle Rennen gibt's live bei SRF zu sehen.

Biathlon-WM in Lenzerheide