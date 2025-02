Biathlon-WM in Lenzerheide

Trotz einer Strafminute kürt sich Julia Simon aus Frankreich in Lenzerheide zur Weltmeisterin im 15-km-Einzel-Rennen.

Die Schweizerinnen zeigen einen guten Wettkampf, verpassen aber die Medaillen aufgrund zu vieler Fehlschüsse.

Nach den Rängen 4 (Sprint) respektive 5 (Verfolgung) jeweils durch Lena Häcki-Gross haben die Schweizer Frauen an der Heim-WM in Lenzerheide erstmals die Plätze in den Top 10 verpasst. Häcki-Gross, Aita Gasparin und Amy Baserga zeigten aber trotzdem einen guten Wettkampf und klassierten sich alle in den Top 20.

Das Schweizer Trio eint, dass sich alle drei Athletinnen je zwei Fehlschüsse leisteten. Weil diese im Einzel-Rennen mit jeweils einer Strafminute taxiert werden, lagen die Medaillen folglich ausser Reichweite. Die Schweizerinnen hätten am Schiessstand fehlerlos bleiben müssen, um in den Kampf um Edelmetall eingreifen zu können.

Häcki-Gross (16.), Baserga (19.) und Aita Gasparin (20.) sorgten dennoch für ein gutes Teamergebnis, auf der Loipe präsentierten sich alle drei etwa gleich stark. Einzig Elisa Gasparin fiel ab: Sie leistete sich gleich fünf Strafminuten – vier davon stehend – und klassierte sich bloss auf dem 62. Schlussrang.

3. Gold für Frankreich

Den WM-Titel sicherte sich die Französin Julia Simon, obschon sie sich eine Strafminute leistete. Die nun achtfache Weltmeisterin distanzierte Ella Halvarsson aus Schweden, die fehlerlos blieb am Schiessstand, um 37,8 Sekunden. Nur 1,4 Sekunden hinter Halvarsson schaffte es Lou Jeanmonnot (FRA) auf den Bronzeplatz.

Die Deutsche Franziska Preuss, die bislang in jedem Rennen eine Medaille gewonnen hatte, schoss beim 4. Schiessen zweimal daneben und katapultierte sich damit aus dem Medaillenregen. Am Ende wurde die Verfolgungsweltmeisterin Zehnte.

Für Frankreich ist es bereits die 3. Goldmedaille in Lenzerheide. Vor dem Titel im Frauen-Einzel gingen schon die Goldmedaillen in der Mixed-Staffel sowie im Frauen-Sprint (Justine Braisaz-Bouchet) in die «Grande Nation».

So geht es weiter

Am Mittwoch tragen die Männer ihr Einzel-Rennen aus. Der Wettkampf über 20 km startet um 15:05 Uhr. Am Donnerstag steht die Single-Mixed-Staffel auf dem Programm.

Biathlon-WM in Lenzerheide