Am Samstag stehen in Lenzerheide die beiden Staffel-Wettkämpfe an. Ein Top-Resultat ist vor allem bei den Frauen drin.

Legende: In der Staffel auf Medaillenjagd Elisa Gasparin, Lena Häcki-Gross, Aita Gasparin und Amy Baserga. Freshfocus/Manzoni/NordicFocus

Am Wochenende wird die Biathlon-WM in Lenzerheide mit den beiden Staffel-Rennen am Samstag und den Massenstarts am Sonntag zu Ende gehen. Schon jetzt lässt sich sagen: Die Schweizer Biathletinnen und Biathleten waren für die Heim-Titelkämpfe auf den Punkt bereit. Zu Buche stehen zwei 4. und zwei 5. Plätze und damit vier absolute Top-Resultate. Auch den 6. Rang in der Mixed-Staffel zum Auftakt gilt es nicht zu vergessen.

Die so ersehnte erste Schweizer WM-Medaille fehlt aber nach wie vor. Dass man diesen Fakt immer wieder heraushebt, ist angesichts der gezeigten Leistungen nicht unbedingt gerecht. Von Titelkämpfen in Erinnerung bleiben aber eben vor allem die Medaillen.

Niklas Hartweg sprach von einer etwas «undankbaren Konstanz» und rechnet damit, dass die Schweiz das Glück in Zukunft ein paar Mal auf ihrer Seite haben wird. Etwas deutlicher wurde Amy Baserga. «Jetzt haben wir als Schweizer Team genug 4. Plätze. Vielleicht klappt es ja am Samstag oder nächstes Jahr bei Olympia.»

In dieser Saison zweimal ... Vierte

Die Frauen dürfen am Samstag durchaus zu den erweiterten Medaillenkandidatinnen gezählt werden. Dafür muss aber wie im Biathlon immer und in einer vierköpfigen Staffel vielleicht insbesondere alles zusammenpassen. In dieser Saison wurde das Schweizer Quartett bestehend aus Elisa Gasparin, Aita Gasparin, Lena Häcki-Gross und Baserga schon zweimal Vierte, wobei in Ruhpolding nur 10 Sekunden aufs Podest gefehlt hatten, in Antholz hingegen fast 2 Minuten.

Im Weltcup haben die Schweizerinnen in der Staffel dreimal den Sprung auf das Podest geschafft. Der 2. Platz in Östersund und die beiden 3. Plätze in Ruhpolding und Hochfilzen, damals noch mit Selina Gasparin anstelle von Baserga, liegen nun bereits 5 respektive 6 Jahre zurück. Es wäre ein guter Zeitpunkt, wieder auf das Staffel-Podest zurückzukehren. Dafür müssen die Schweizerinnen die Anzahl Nachlader in Grenzen halten. Das hat das Single-Mixed-Rennen eindeutig gezeigt.

Bei den Männern ist ein Schweizer Podestplatz in der Staffel etwas unrealistischer. Mit Rang 5 in Antholz haben aber auch Hartweg und Co. bewiesen, dass sie für ein Top-Resultat in Frage kommen. Anstatt Jérémy Finello, der aus gesundheitlichen Gründen abgereist ist, kommt der 21-jährige James Pacal zum Zug.