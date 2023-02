Eine Überraschung lag an der Biathlon-WM in Oberhof in der Luft. Als zweiter Läufer in der 4x7,5-km-Staffel auf die Loipe geschickt, kam Jeremy Finello als Führender zum Stehendschiessen. Doch dann passte beim 30-Jährigen nichts mehr zusammen. Unter schwierigsten (Wind-)Bedingungen verfehlte Finello die ersten 5 Schüsse allesamt und traf am Ende mit 3 Nachladern nur eine einzige Scheibe. Die Konsequenz: 4 Strafrunden.

Aus der Traum damit von einer möglichen Schweizer Staffelmedaille. Dabei hatte der Wettkampf ideal begonnen. Sebastian Stalder lieferte als Startläufer eine tolle Leistung ab und übergab als Dritter an Finello. Dessen Hypothek nahm Teamleader Niklas Hartweg mit in die Loipe und hielt den Schaden dank zwei fehlerfreien Schiessen mit nur einem Nachlader in Grenzen. Schlussläufer Serafin Wiestner, der Joscha Burkhalter vorgezogen wurde, musste wie Finello in die Strafrunde und lief am Ende als 6. ins Ziel.

Schliessen 01:22 Video Finello: «Schwierig zu akzeptieren» Aus Sport-Clip vom 18.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden. 02:25 Video Krug: «Vor dem Rennen hätten wir einen 6. Platz genommen» Aus Sport-Clip vom 18.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 25 Sekunden. 01:14 Video Hartweg: «Chance wäre bei diesen Bedingungen gross gewesen» Aus Sport-Clip vom 18.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

Frankreich schlägt Norwegen

Gold sicherte sich das französische Quartett vor den favorisierten Norwegern. Superstar Johannes Thingnes Bö muss sich damit nach zuletzt 5 (!) Goldmedaillen für einmal mit Silber begnügen. Die Bronzemedaille geht nach Schweden.

Die meteorologischen Umstände forderten den Athleten in Oberhof alles ab. Starke Windböen und Regen sorgten für mitunter turbulente Schiesseinlagen. Der Start wurde erst eine Stunde vor Rennbeginn definitiv bestätigt. Am Nachmittag steht noch die Frauenstaffel über 4x6 km auf dem Programm (jetzt live bei SRF).