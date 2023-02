Lena Häcki-Gross klassiert sich an der Biathlon-WM im deutschen Oberhof im Einzel über 15 km als beste Schweizerin auf dem 9. Platz.

Hanna Öberg und Linn Persson feiern einen schwedischen Doppelsieg. Dritte wird Lisa Vittozzi (ITA).

Lena Häcki-Gross' Hoffnungen auf ein absolutes Top-Resultat zerschlugen sich bereits früh. Mit drei Fehlern in den ersten beiden Schiessen fiel die Obwaldnerin bereits entscheidend zurück. Weil sie in der Folge fehlerfrei blieb und mit der zehntbesten Laufzeit noch Terrain gutmachen konnte, schaute Schlussrang 9 heraus. Bei ihrer 7. WM-Teilnahme erzielte sie ihre zweitbeste Klassierung. Besser schnitt sie nur vor zwei Jahren mit Rang 7 im Sprint ab.

Mit Aita Gasparin (27.) und Amy Baserga (38.) klassierten sich zwei weitere Schweizerinnen in den Top 40. Elisa Gasparin lief es gar nicht, sie wurde 53.

Öberg zum 2. Mal nach 2019 Einzel-Weltmeisterin

Nach Gold 2019 an der Heim-WM in Östersund und Silber vor zwei Jahren in Pokljuka hat sich Hanna Öberg in Oberhof erneut Einzel-Gold gesichert. Die 27-jährige Schwedin rettete trotz eines Fehlschusses im ersten Liegend-Anschlag 10 Sekunden Vorsprung auf ihre am Schiessstand makellose Landsfrau Linn Persson ins Ziel. Persson, die bereits im Sprint mit Bronze geglänzt hatte, holte mit Silber ihre zweite Medaille an diesen Titelkämpfen.

Dahinter musste Lisa Vittozzi mit Bronze vorliebnehmen (+28 Sekunden). Eine bessere Klassierung vergab die Italienerin mit dem allerletzten Stehend-Schuss, den sie neben die Scheibe setzte.

Nicht zufrieden sein konnte auch die deutsche Mitfavoritin Denise Herrmann-Wick. Die Einzel-Olympiasiegerin und Sprint-Weltmeisterin verzeichnete insgesamt 4 Fehlschüsse und beendete das Rennen zur leisen Enttäuschung der einheimischen Fans auf dem 15. Platz.