Niklas Hartweg läuft an der Biathlon-WM in Oberhof im Einzelrennen über 20 km auf Rang 6.

Auch Sebastian Stalder zeigt einen guten Wettkampf und belegt den 16. Platz.

Den Sieg und sein 4. Gold im 4. Rennen in Oberhof sichert sich Johannes Thingnes Bö.

Nach den Plätzen 25 und 17 im Sprint und in der Verfolgung hat Niklas Hartweg an der WM in Oberhof im Einzelrennen über 20 km für ein Ausrufezeichen gesorgt. Der Schweizer Teamleader musste sich zwar beim 1. Schiessen einen Fehler und eine Strafminute notieren lassen. In der Folge blieb er aber 3 Mal makellos und zeigte auch in der Loipe eine gute Leistung. Im Ziel resultierte für Hartweg der starke 6. Platz. Es ist das zweitbeste WM-Ergebnis eines Schweizers nach Benjamin Wegers 5. Rang im Einzel 2020.

Schliessen 00:24 Video Die Zieleinlauf von Hartweg Aus Sport-Clip vom 14.02.2023. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden. 04:19 Video Hartweg: «Der Fehler hat den Druck ein bisschen genommen» Aus Sport-Clip vom 14.02.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 19 Sekunden. 01:33 Video Krug: «Wir sind nach wie vor konkurrenzfähig» Aus Sport-Clip vom 14.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Über ein gutes Resultat durfte sich auch Sebastian Stalder freuen. Nach Position 37 im Sprint und dem krankheitsbedingten Verzicht auf das Verfolgungsrennen verzeichnete der Zürcher im Einzelrennen ebenfalls nur einen Fehlschuss und klassierte sich auf Rang 16. Die anderen Schweizer Joscha Burkhalter, Jeremy Finello und Serafin Wiestner verpassten die Top 30.

Bö wieder nicht zu schlagen

Erneut eine Klasse für sich war Johannes Thingnes Bö. In seinem 4. Rennen an der WM in Oberhof holte der Norweger zum 4. Mal Gold. Zuvor hatte er bereits mit der Mixed-Staffel, im Sprint und in der Verfolgung triumphiert. Der 29-Jährige leistete sich im 2. und 3. Schiessen zwar je einen Fehler, dank einer wiederum überragenden Laufleistung machte er diese 2 Strafminuten aber problemlos wett.

Im Ziel verwies Bö seinen Landsmann Sturla Lägreid (ein Schiessfehler) um 1:10 Minuten auf Rang 2. Bronze holte sich der Schwede Sebastian Samuelsson. Damit stehen im Einzel-Wettkampf exakt die gleichen Athleten auf dem Podest wie in der Verfolgung.