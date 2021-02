Biathlon-WM in Pokljuka

Pokljuka ist zwischen dem 10. und 21. Februar Schauplatz der 52. Biathlon-Weltmeisterschaften. Im Vorfeld haben SRF-Experte Matthias Simmen und SRF-Kommentator Manuel Köng zu folgenden Fragen Stellung genommen:

Welche Athleten werden der WM den Stempel aufdrücken?

Wie steht es um die Chancen auf eine Schweizer WM-Medaille?

Wer wird an der WM alle überraschen?

Was sind die Besonderheiten der WM-Strecke?

Bei der Favoritenfrage sind sich die beiden einig. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern haben die dominierenden Norweger die besten Chancen auf Spitzenplätze.

Betreffend Schweizer Medaillenchancen erinnert Simmen daran, dass die Mixed-Staffel vor 2 Jahren in Pokljuka im Weltcup auf das Podest lief. Der ehemalige Biathlet sieht in dieser Disziplin grosse Schweizer Medaillenchancen. Köng traut am ehesten Benjamin Weger im Einzelwettkampf einen Exploit zu.