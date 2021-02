Nach Gold in der Mixed Staffel feiert Norwegen an der Biathlon-WM in Pokljuka nun auch den ersehnten WM-Titel bei den Männern. Im Einzel über 20 Kilometer setzte sich Sturla Lägreid, auch im Weltcup Branchenprimus dieser Disziplin, in eindrücklicher Manier durch. Der 23-Jährige liess keine der 20 Scheiben stehen und eroberte 17 Sekunden vor dem ebenfalls fehlerfreien Arnd Peiffer (GER) die Goldmedaille. Bronze ging an Lägreids Landsmann Johannes Dale, der einmal stehend sündigte.

Kein Schweizer im Massenstart

Von den Schweizern gelang Jeremy Finello das beste Resultat. Der Genfer zeigte in der Loipe eine starke Leistung, lag trotz 3 Fehlern nur 3:35 Minuten über der Siegerzeit und lief auf Rang 17. Benjamin Weger und Serafin Wiestner kamen auf vergleichsweise weniger Speed und verpassten mit ebenfalls 3 Strafminuten die besten 40. Gar nur 75. wurde Martin Jäger. Damit steht fest, dass sich bei den Männern kein Schweizer für den WM-Massenstart vom Sonntag qualifizieren konnte.