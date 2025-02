Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Endre Strömsheim wird in Lenzerheide vor seinen norwegischen Landsleuten Sturla Holm Lägreid und Johannes Thingnes Bö Weltmeister im Massenstart.

Niklas Hartweg ist als 17. bester Schweizer. Sebastian Stalder und Joscha Burkhalter verpassen die Top 20.

Damit bleibt die Schweiz auch an der Heim-WM ohne Medaille.

Schon vor dem abschliessenden Massenstart-Rennen der Männer in Lenzerheide hatte Frankreich mit 6 Goldmedaillen als erfolgreichste Nation der WM festgestanden. Die Norweger liessen es sich aber nicht nehmen, wenigstens den 2. Platz im Medaillenspiegel noch einmal so richtig zu zementieren. Aus dem letzten Wettkampf nehmen die «Elche» den gesamten Medaillensatz nach Hause.

Mit 19 getroffenen Scheiben setzte sich Endre Strömsheim mit einem Polster von 12 Sekunden auf die ersten Verfolger durch. Sturla Holm Lägreid und Johannes Thingnes Bö lieferten sich einen packenden Schlusssprint um Silber. Lägreid entschied ihn knapp für sich.

Bö, der seine Gold-Sammlung im Bündnerland von 20 auf 23 Medaillen erweitert hat, blieb trotz der besten Laufleistung diesmal nur Platz 3. Insgesamt 4 Mal traf der am Ende der Saison zurücktretende langjährige Dominator nicht ins Schwarze, während Lägreid nur 2 Mal auf die Strafrunde musste.

Platter Hartweg auf Rang 17

Bei den Schweizern war die Luft nach einer anstrengenden WM draussen. Teamleader Niklas Hartweg schaffte es als Bester des Trios auf den 17. Schlussrang. Er erlebte ein Wechselbad der Gefühle: Im ersten und letzten Schiessen blieb er ohne Fehl und Tadel, dazwischen verzeichnete er aber drei Fehler. Im 7. Rennen der Titelkämpfe ging dann auf der letzten Runde auch auf der Loipe noch etwas die Energie aus. Am Ende fehlten über 2 Minuten auf die Bestzeit.

Trotz ansprechenden Schiessleistungen konnten Sebastian Stalder und Joscha Burkhalter gar nicht mithalten. Stalder reihte sich mit insgesamt 3 Fehlern am Schiessstand auf Platz 25 ein, Burkhalter mit 2 gleich dahinter auf Rang 26.

Keine Schweizer Medaillen an der Heim-WM

Die WM in Lenzerheide endet damit ohne Schweizer Edelmetall. Am nächsten dran war Lena Häcki-Gross, die im Sprint Bronze als 4. nur um 1,4 Sekunden verpasst hatte. Rang 4 gab es auch für Hartweg und Amy Baserga in der Single-Mixed-Staffel.

Biathlon-WM in Lenzerheide