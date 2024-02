Norwegens Biathleten feiern im WM-Sprint der Männer im tschechischen Nove mesto einen «Sweep».

Gold geht an Sturla Holm Lägreid, der dank fehlerfreiem Schiessen Johannes Thingnes Bö in Schach hält.

Die Schweizer können in der Loipe nicht mithalten und verpassen die Top-20-Plätze.

3,5 Sekunden Vorsprung auf «Überflieger» Johannes Thingnes Bö erkämpfte sich Sturla Holm Lägreid in der Schlussphase. Für den 26-Jährigen war es der 6. WM-Titel, der 4. in einer Einzeldisziplin. Er blieb am Schiessstand fehlerlos und profitierte davon, dass Bö im Liegendanschlag patzte. Vetle Christiansen komplettierte als 3. das rein norwegische Podest.

Damit schlugen die Norweger zurück, nachdem Frankreich die ersten beiden Wettkampftage dominiert hatte. Éric Perrot verpasste als bester Vertreter der «Grande Nation» das Podest um 10 Sekunden.

Schweizer in der Loipe abgehängt

Die Schweizer hatten mit der Medaillenvergabe nichts zu tun. Niklas Hartweg wurde nach einem Fehlschuss als bester Swiss-Ski-Vertreter 22. Er verlor im Nassschnee über zwei Minuten auf die Spitze.

Jérémy Finello (3 Fehler) kam als 46. ins Ziel, noch vor Sebastian Stalder (1/50.) und Joscha Burkhalter (3/57.). Immerhin qualifizierten sich alle für das Verfolgungsrennen vom Sonntag.

Die Schweizer haderten mit dem Material. Der Ski habe «enorm nachgelassen», sagte Hartweg. Das Material sei «nicht das allerbeste» gewesen, ergänzte Stalder. Auch Finello äusserte Kritik, will sich aber noch mit den Material-Spezialisten austauschen.

