An der Biathlon-WM in Pokljuka sichert sich Frankreich vor Norwegen die Goldmedaille. Irene Cadurisch und Benjamin Weger laufen auf Rang 9.

An der Single-Mixed-Staffel der Biathlon-WM in Pokljuka (SLO) lag Italien bis vor dem letzten Schiessen gemeinsam mit Frankreich auf Gold-Kurs. Doch beim letzten Schiessen flatterten bei Dorothea Wierer (ITA) die Nerven: Die 30-Jährige, gemeinsam mit Lukas Hofer am Start, musste auf eine Strafrunde und landete am Ende nur auf Platz 5.

Von den Fehlschüssen der Italienerin profitierten Frankreich und Norwegen. Julia Simon, im Team mit Antonin Guigonnat, konnte gemeinsam mit Tiril Eckhoff (NOR) auf die Schlussrunde einbiegen. Die Französin verfügte dabei über die grösseren Kraftreserven und verwies Eckhoff auf Platz 2.

Da Johannes Thignes Bö am Schiessstand gepatzt hatte und sich eine Strafrunde leistete, verpasste das Duo aus Norwegen die Titelverteidigung. Den 3. Rang sicherte sich Schweden.

Weger kommt nicht auf Touren

Benjamin Weger und Irene Cadurisch müssen derweil mit Platz 9 vorliebnehmen. Mit neun Nachladern und einer Strafrunde lag ein Top-Resultat für das Schweizer Duo ausser Reichweite.

Nach halbem Pensum schien mit 18 Treffern für 20 Scheiben eine Überraschung noch möglich. Beim zweiten Einsatz hingegen war bei Weger wie schon während der ganzen Titelkämpfe der Wurm drin. Er leistete sich eine Strafrunde. Und auch Irene Cadurisch musste dreimal nachladen, um eine Zusatzschlaufe zu verhindern. Am Ende büsste die Schweiz auf das siegende Duo aus Frankreich 1:50 Minuten ein.