An der Biathlon-WM in Pokljuka muss sich die Schweizer Frauen-Staffel mit Rang 12 klar geschlagen geben.

Die Norwegerinnen sichern sich den Sieg. Deutschland und die Ukraine komplettieren das Podest.

Bei den Schweizer Männern reicht es für den 11. Rang. Norwegen triumphiert erneut.

Der Schweizer Frauen-Staffel gelang an der Biathlon-WM im slowenischen Pokljuka keine Überraschung. Aita, Selina und Elisa Gasparin sowie Lena Häcki, die das Rennen für die Schweiz bestritten, beendeten die Staffel mit über 4 Minuten Rückstand auf dem 12. Rang. Den Sieg sicherte sich Norwegen vor Deutschland und der Ukraine.

Bereits nach dem 3. Schiessen war ein Top-Resultat für die Schweiz kaum mehr möglich. Selina Gasparin leistete sich beim Liegend-Schiessen 4 Fehlschüsse und musste eine Strafrunde absolvieren. Der Rückstand konnte in der Folge auch von den anderen Schweizerinnen nicht mehr wettgemacht werden.

Die Erwartungen an das Schweizer Team waren heuer deutlich geringer als noch vor einem Jahr. Damals hatte die Schweizer Frauen-Staffel im Weltcup mit 3 Podestplätzen geglänzt. Bei der WM in Antholz klappte es dann leider nicht mit einer Medaille. In der aktuellen Saison war ein 8. Rang das beste Resultat der Frauen-Staffeln im Weltcup vor der WM.

Diskussionen um Athletinnen-Wahl

Im Vorfeld der WM-Staffel sorgte ausserdem die Wahl der Schweizer Athletinnen für Diskussionen. Irene Cadurisch musste trotz des 8. Platzes am Dienstag im Einzel in der Staffel zuschauen. Im Einzel hatte sie noch den Vorzug gegenüber Aita Gasparin erhalten. Der Versuch, mit denselben Athletinnen, die im letzten Jahr dermassen zu überzeugen vermochten, an der WM-Staffel zu reüssieren, misslang.

Auch Schweizer Männer enttäuschen

Die Schweizer Männer verpassten die Top 10. Nach 3 Strafrunden resultierte Platz 11. Das Quartett durfte bis zum 6. von 8 Schiessen auf einen Coup hoffen, doch Jeremy Finello leistete sich im Stehend-Anschlag eine Strafrunde.

Der Genfer übergab mit 1:46 Minuten Rückstand auf Platz 8 an Serafin Wiestner, der mit 2 Strafrunden noch das schlechtere Trefferbild ablieferte. Zuvor hatten Niklas Hartweg und Benjamin Weger mit einem beziehungsweise 2 Nachladern die Schweiz toll lanciert.

Das favorisierte Norwegen setzte sich überlegen durch. Silber ging an Schweden, Bronze an das russische Team unter neutraler Flagge.

So geht's an der WM weiter

Am Sonntag finden die Wettkämpfe in Pokljuka ihren Abschluss. Bei den Frauen und Männern stehen jeweils ein Massenstart-Rennen auf dem Programm. Bei den Frauen (ab 12:15 Uhr) über 12,5 km, bei den Männern (ab 15:00 Uhr) über 15 km. Beide Rennen können Sie live auf SRF zwei und in der Sport App verfolgen.