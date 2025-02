Lena Häcki-Gross zeigt an der Biathlon-WM in Lenzerheide einen starken Sprint, muss sich aber mit Schlussrang 4 begnügen.

Der Engelbergerin fehlen am Ende nur gerade 1,4 Sekunden auf die erste Schweizer WM-Medaille der Geschichte.

Der Sieg geht an die Französin Justine Braisaz-Bouchet, sie gewinnt vor Franziska Preuss (GER) und Suvi Minkkinen (FIN).

Ein überragendes Rennen von Lena Häcki-Gross im Sprint wurde nicht mit einer Medaille belohnt. Die Engelbergerin zeigte sich in der Loipe bereit und im Schiessstand treffsicher. Sowohl liegend als auch stehend räumte sie alle Scheiben ab. Das Publikum in Lenzerheide begann von der ersten Schweizer WM-Medaille zu träumen, als Häcki-Gross mit der Bestzeit ins Ziel kam.

Doch die Freude des Heimpublikums wurde noch getrübt. Justine Braisaz-Bouchet (FRA) holte sich Gold mit einem Vorsprung von 9,8 Sekunden auf die zweitplatzierte Franziska Preuss (GER). Dahinter war es jedoch äusserst eng. Die Finnin Suvi Minkkinen lag nur gerade 0,2 Sekunden hinter Preuss, Häcki-Gross folgte nur 1,4 Sekunden hinter dem Podest.

Unglücklicher Wind

Am Ende war es vielleicht auch eine Windböe, welche Häcki-Gross den Podestplatz verwehrte. Bei ihrem ersten Schiessen wartete die 29-Jährige wegen des Wetters lange zu, bis sie zum Schuss ansetzte. Zwar räumte sie im Anschluss alle Scheiben ab – die verlorene Zeit war jedoch nicht mehr aufzuholen.

Die nächste Chance kommt jedoch bald: Dank dem 4. Schlussrang hat die zweifache Weltcupsiegerin eine formidable Ausgangslage für das Verfolgungsrennen vom Sonntag.

Weitere Schweizerinnen enttäuschend

Die weiteren Schweizerinnen konnten nicht mit Häcki-Gross mithalten. Elisa Gasparin (3 Schiessfehler) wurde 37., ihre Schwester Aita Gasparin (4) klassierte sich vier Plätze dahinter. Amy Baserga missglückte der Wettkampf mit 5 Fehlern und Schlussrang 61 komplett.

So geht's weiter

Am Samstag steht ab 14:55 Uhr der Sprint der Männer an. Am Sonntag gibt's dann Biathlon-Action im Doppelpack: Sowohl die Frauen als auch die Männer messen sich in der Verfolgung.

