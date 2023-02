Johannes Thingnes Bö startete als Erster in den WM-Sprint von Oberhof. Die 10 Kilometer absolvierte er in 23:21,7 Minuten. Und an die Zeit des Norwegers kam in der Folge kein Konkurrent mehr heran. Der 29-Jährige hatte die Schlussrunde überaus schnell gelaufen. So fiel nicht ins Gewicht, dass ihm im Liegend-Schiessen ein Fehler unterlaufen war.

Den Rückstand am kleinsten hielt Bruder Tarjei. Der 5 Jahre ältere Bö kam ohne Schiessfehler durch und sicherte sich so Silber. Bronze ging mit Sturla Holm Lägreid an einen weiteren Norweger. Rang 4 belegte mit Johannes Dale – richtig, ebenso ein norwegischer Biathlet.

Schliessen 01:22 Video Finello: «Der Nebel machte es sehr schwierig» Aus Sport-Clip vom 11.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden. 01:41 Video Hartweg: «Im Liegendschiessen habe ich nichts gesehen» Aus Sport-Clip vom 11.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden. 00:40 Video Johannes Thingnes Bö: «Es ist fantastisch, unter diesen Bedingungen zu gewinnen» Aus Sport-Clip vom 11.02.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden. 02:05 Video Keel: «Die Verhältnisse waren schwierig» Aus Sport-Clip vom 11.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 5 Sekunden.

Hartweg bester Schweizer

Die Schweizer zerrissen keine grossen Stricke. Niklas Hartweg belegte nach je einem Fehler im Liegend- und Stehend-Schiessen mit 2:02 Minuten Rückstand Rang 25. Sebastian Stalder kam mit einem Schiessfehler durch und büsste 2:31 Minuten auf Bö ein. Das reichte für den 37. Platz. Jeremy Finello belegte mit 3 Schiessfehlern Rang 53. Joscha Burkhalter wurde 72., Serafin Wiestner 81.

So geht es weiter

Am Sonntag stehen die beiden Verfolgungen auf dem WM-Programm. Den Wettkampf der Frauen sehen Sie ab 13:15 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App, dasjenige der Männer ab 15:20 Uhr.