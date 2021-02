Tiril Eckhoff (NOR) gewinnt an der Biathlon-WM nach ihrem Sieg im Sprint auch in der Verfolgung. Lena Häcki wird als beste Schweizerin 12.

Tiril Eckhoff hat in der Verfolgung über 10 km an der Biathlon-WM in Pokljuka (SLO) nachgedoppelt. Die Norwegerin, die bereits den Sprint für sich entschieden hatte, setzte sich auch in der Verfolgung durch.

Die Entscheidung fiel im letzten Schiessen. Während Eckhoff fehlerfrei blieb, verfehlte ihre erste Verfolgerin Anais Chevalier (FRA) eine Scheibe. Die Zweitplatzierte vom Sprint verlor noch einen Rang und klassierte sich am Ende auf Rang 3.

Den 2. Platz sicherte sich Lisa Theresa Hauser. Die Österreicherin, als 9. ins Rennen gestartet, hatte nur einen Fehlschluss zu verzeichnen und sicherte sich ihre 2. Medaille in Pokljuka. Titelverteidigerin Dorothea Wierer (ITA) räumte alle Scheiben ab und stiess von Position 20 noch bis auf Platz 4 vor.

Häcki verpasst Top 10

Lena Häcki hat nach ihrer starken Leistung im Sprint einen weiteren Exploit verpasst. Bereits beim 1. Schiessen verfehlte die Engelbergerin 2 Mal die Scheibe und fiel zurück.

Wie auch Selina Gasparin leistete sie sich am Ende 3 Schiessfehler. Während Häcki gegenüber dem Sprint 5 Ränge verlor und sich schliesslich als 12. klassierte, verteidigte Gasparin ihren 15. Platz.

Elisa und Aita Gasparin rangieren auf dem 28. und 35. Rang und holen damit Weltcup-Punkte.

So geht's weiter

Am Dienstag sind die Frauen mit dem Einzel-Rennen über 15 km an der Reihe. Für die Männer geht es am Mittwoch mit dem Einzel-Wettkampf über 20 km weiter. Beide Rennen gibt es live auf SRF zwei oder in der Sport App zu sehen. Die Biathlon-WM im Nordwesten Sloweniens dauert noch bis am 21. Februar.