Amy Baserga und Lena Häcki-Gross bei der Weltcup-Premiere im Dezember 2023.

Am 12. Februar erfolgt in Lenzerheide der Startschuss zur ersten «richtigen» Biathlon-WM in der Schweiz. Zuvor hatte es zwar 1985 in Egg am Etzel schon einmal Titelkämpfe gegeben, damals traten allerdings nur die Frauen an.

Bau der Biathlon-Arena als Grundstein

Angefangen hat der Weg des Bündner Ferienortes zum Gastgeber von Biathlon-Wettkämpfen im Jahr 2006, als der Verein Biathlonzentrum Bual ein Projekt für eine Anlage in Lantsch/Lenz lancierte. Sieben Jahre später, im Dezember 2013 wurde die Biathlon Arena Lenzerheide eröffnet. Damit verfügte die Schweiz über die erste Anlage, auf der internationale Wettkämpfe durchgeführt werden können.

Ihre Feuertaufe erlebte die Arena Ende 2013, allerdings war damals nicht der Biathlon-, sondern der Langlauf-Zirkus im Rahmen der Tour de Ski in Lenzerheide zu Gast. Es folgten dort weitere Wettkämpfe des traditionellen Etappenrennens in den Saisons 2015/16, 2017/18, 2019/20 und 2021/22.

A-Lizenz der IBU seit 2017

Einen entscheidenden Schritt hin zum späteren Gastgeber der Biathlon-WM erlebte Lenzerheide im Sommer 2017. Die International Biathlon Union IBU erteilte der Arena die A-Lizenz. Damit stand Weltcup- und WM-Wettkämpfen nichts mehr im Weg. Im Dezember des gleichen Jahres fanden mit dem IBU-Cup, der zweithöchsten Serie, erstmals internationale Rennen in Lenzerheide statt.

Ein Highlight folgte anfangs 2020 mit der Jugend- und Junioren-WM, die dank grossem Zuschauerinteresse sowie zwei Bronzemedaillen für die Schweiz (Amy Baserga und Sebastian Stalder) sowohl organisatorisch als auch sportlich zum Erfolg wurde.

Weltcup-Premiere im Dezember 2023

Ebenfalls 2020 kandidierte Lenzerheide erstmals für die Austragung der Biathlon-WM. Das Unterfangen war sogleich von Erfolg gekrönt. Am 14. November 2020 vergab die IBU die Titelkämpfe an den Bündner Bewerber. Wenig später gab es zudem grünes Licht für die Austragung der EM 2023 und für Weltcuprennen im Winter 2023/24.

Bei der EM im Januar 2023 sorgten Baserga und Niklas Hartweg mit der Silbermedaille in der Single-Mixed-Staffel für das Schweizer Highlight. Im Dezember gleichen Jahres bildete der Besuch des Weltcups in Lenzerheide die Hauptprobe für die WM 2025, die ab Mittwoch die Biathlon-Welt in ihren Bann ziehen wird.

