Legende: Biathlon-Festspiele In Nove Mesto geht es um 12 Medaillensätze. imago images/CTK Photo

Wann und wo findet die WM statt?

Zum zweiten Mal nach 2013 ist Nove Mesto in Tschechien vom 7. bis 18. Februar Gastgeber der WM. In der Stadt auf der Böhmisch-Mährischen Höhe werden seit 2012 Weltcuprennen ausgetragen. In der Vysocina Arena finden 20'000 Fans Platz. Laut dem Weltverband IBU ist es das grösste Stadion im Biathlon-Zirkus. An der Strecke werden weitere 10'000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.

Wie viele Entscheidungen stehen an?

Insgesamt werden in Nove Mesto zwölf Medaillensätze vergeben. Es stehen die Mixed-Staffel, die Sprints, die Verfolgungen, die Einzelrennen, die Single-Mixed-Staffel, die Staffeln und die Massenstartrennen auf dem Programm. Bei SRF sehen Sie alle Entscheidungen live:

Wann? Was? Wo? Mittwoch, 7.2., 17:10 Uhr Mixed-Staffel SRF zwei & SRF Sport App Freitag, 9.2., 17:10 Uhr Sprint Frauen SRF zwei & SRF Sport App Samstag, 10.2., 16:55 Uhr Sprint Männer SRF info & SRF Sport App Sonntag, 11.2., 14:30 Uhr Verfolgung Frauen SRF zwei & SRF Sport App Sonntag, 11.2., 16:55 Uhr Verfolgung Männer SRF zwei & SRF Sport App Dienstag, 13.2., 17:00 Uhr Einzel Frauen SRF zwei & SRF Sport App Mittwoch, 14.2., 17:10 Uhr Einzel Männer SRF zwei & SRF Sport App Donnerstag, 15.2., 17:50 Uhr Single-Mixed-Staffel SRF zwei & SRF Sport App Samstag, 17.2., 13:30 Uhr Staffel Frauen SRF zwei & SRF Sport App Samstag, 17.2., 16:25 Uhr Staffel Männer SRF zwei & SRF Sport App Sonntag, 18.2., 14:10 Uhr Massenstart Frauen SRF zwei & SRF Sport App Sonntag, 18.2., 16:20 Uhr Massenstart Männer SRF zwei & SRF Sport App

Welche Schweizerinnen und Schweizer sind in Nove Mesto dabei?

Bei den Frauen werden die gleichen fünf Athletinnen wie bei der WM 2023 in Oberhof am Start sein. Es sind dies Amy Baserga, Aita und Elisa Gasparin, Lena Häcki-Gross sowie Lea Meier. Auch bei den Männern wird die Schweiz durch fünf Athleten vertreten. Ein Aufgebot erhielten Joscha Burkhalter, Jeremy Finello, Niklas Hartweg sowie die Brüder Gion und Sebastian Stalder.

01:12 Video Archiv: Häcki-Gross läuft zu ihrem ersten Weltcupsieg Aus Sport-Clip vom 19.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden.

Wie sieht es mit Schweizer Medaillen-Chancen aus?

Der grösste Schweizer Trumpf in Tschechien ist Häcki-Gross. Die Obwaldnerin präsentierte sich zuletzt in bestechender Form und feierte im Einzelrennen in Antholz ihren ersten Weltcupsieg. Zwei Tage später doppelte sie mit Platz 3 im Massenstart-Wettkampf nach. Bei den Männern sind Sebastian Stalder und Hartweg Spitzenplätze zuzutrauen.

Wer sind die grossen Favoritinnen und Favoriten?

Bei den Frauen kündigen sich spannende Entscheidungen an. Zu den meistgenannten Medaillenkandidatinnen zählen Ingrid Tandrevold (NOR), Justine Braisaz-Bouchet (FRA), Lisa Vittozzi (ITA), Elvira Öberg (SWE), Julia Simon (FRA), Lou Jeanmonnot (FRA) und nicht zuletzt Häcki-Gross. In den Männer-Rennen sind die Norweger die grossen Favoriten. Angeführt von Johannes Thingnes Bö belegen sie im Gesamt-Weltcup die ersten sechs Plätze.