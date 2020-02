Joscha Burkhalter und Jeremy Finello wurden für die Biathlon-WM nachnominiert, die am Donnerstag in Antholz beginnt.

Legende: Für Antholz nachnominiert Joscha Burkhalter. Keystone

Der Berner Oberländer Joscha Burkhalter wird am Samstag den Sprint sowie allenfalls am Sonntag die Verfolgung bestreiten. Der Genfer Jeremy Finello kommt kommende Woche im Einzelwettkampf und in der Staffel zum Einsatz.

Zehn Schweizer in Antholz

Bereits letzte Woche waren das Frauen-Quintett Selina, Elisa und Aita Gasparin, Lena Häcki sowie Irene Cadurisch und Benjamin Weger, Mario Dolder und Serafin Wiestner selektioniert worden. Das Schweizer Team für die WM in Antholz umfasst somit zehn Athletinnen und Athleten.